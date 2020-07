Anyaország :: 2020. július 23. 10:51 ::

Blikk: több biztonsági őr közelről nézte végig a Deák téri késelést

Bár több gyanúsítottja is akad már a májusi ügynek, újabb embereket is kihallgathat a rendőrség a Deák téri tragikus késeléssel kapcsolatban. Nem kizárt, hogy hamarosan bővülhet azoknak a köre, akik, ha eltérő módon is, de felelősséggel tartoznak az eseményekért - írja a Blikk. A bulvárlap szerint ugyanis több biztonsági őr szinte közvetlen közelről nézte végig Gergő és László haláltusáját, miután "Cs." Krisztián megkéselte őket.



Fotó: Zsolnai Péter

Egyelőre nincs rá magyarázat, hogy a biztonsági őrök miért nem léptek közbe, amikor a verekedés még nem fajult el. Azzal persze védekezhetnek, hogy a gyilkosság a nyílt utcán, azaz szolgálati helyükön kívül eső területen történt. Felvetődik viszont a kérdés, hogy akik szakképzett biztonsági őrök, miért nem léphetnek fel olyan esetben, amikor talán egy tragédiát tudnak megelőzni, írja a lap.

– Számunkra is sok kérdés maradt megválaszolatlanul, de a nyomozás jelenlegi szakaszában ez természetes. Részleteket pillanatnyilag nem árulhatok el, de nem tartom kizártnak, hogy további gyanúsítások történhetnek az ügyben – mondta dr. Csapi Szilvia, M. László családjának jogi képviselője.

Szintén kiderült, hogy a gyilkossággal gyanúsított fiúval egy társaságban lévő, ugyanabban az intézetben élő lány sietett az életükért küzdő áldozatok segítségére. Amíg nem értek ki a mentők, a fiatal lány próbálta meg elszorítani a vérző ereket és újraéleszteni Lászlót és Gergőt.

