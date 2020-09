Anyaország :: 2020. szeptember 27. 22:58 ::

Simán nyert a Fidesz polgármester-jelöltje Mohácson, de a vártnál gyengébb eredménnyel

Reklám





Pávkovics Gábort (Fidesz-KDNP) választották polgármesterré a mohácsiak a Duna-parti városban vasárnap tartott időközi önkormányzati választáson.

A valasztas.hu oldalon a szavazatok 100 százalékos feldolgozottságánál kiadott tájékoztatás szerint a polgármesteri tisztségre pályázó három jelölt közül Pávkovics Gábor 4708 szavazatot kapott (56,44 százalék), míg a múlt ősszel, az MSZP jelöltjeként megválasztott polgármester, Csorbai Ferenc, a Változást Akarók Nemzedéke Közéleti Egyesület (VAN) aspiránsaként 3369 voksot (40,39 százalék) szerzett. Bernáth Csillára, a Mi Hazánk Mozgalom (MHM) jelöltjére 265 szavazat (3,18 százalék) érkezett.

A Baranya megyei településen vasárnap önkormányzatiképviselő-jelöltekre is voksoltak, akik közül nyolcat közvetlenül, egyéni választókerületben választottak meg, míg három képviselő a kompenzációs listáról jutott be a testületbe. A nyolc egyéni választókerületi képviselő-testületi helyre 28-an pályáztak, köztük a Fidesz-KDNP, a VAN, az MHM jelöltjei és függetlenek.

Az eredmények szerint hat egyéni választókerületben a Fidesz-KDNP jelöltjeinek szavaztak bizalmat a mohácsiak, míg két képviselő a VAN színeiben szerzett mandátumot. A kompenzációs listáról Csorbai Ferenc és Gibizer László a VAN, míg Csizmadia Csaba a Fidesz-KDNP jelöltjeként jutott be a testületbe.

A napközbeni - utolsóként közölt - adatok szerint a névjegyzékben szereplő 15.335 választásra jogosult 53,36 százaléka adta le voksát este fél hétig a város 23 szavazókörében. A szavazáson rendkívüli esemény nem történt a valasztas.hu szerint.

Pávkovics Gábor megválasztott polgármester az eredményeket értékelő, a közösségi oldalán tett nyilatkozatában megköszönte választóinak hogy "az elmúlt húsz év stabilitásának, sikereinek és társadalmi nyugalmának folytatása mellett tették le a voksukat". Hozzátette: ahogyan a városi közgyűlés tagjaként is tette, polgármesterként is minden mohácsiért fog dolgozni legjobb tudása szerint.

Az időközi választást azért kellett megtartani, mert a mohácsi képviselő-testület július elején - Pávkovics Gábor alpolgármester, képviselő előterjesztése alapján - kimondta feloszlását.

Mohácson a 2019-es őszi önkormányzati választásokon Csorbai Ferenc (akkor még az MSZP jelöltjeként) azt követően válhatott a Duna-parti település polgármesterévé, hogy egyedüli ellenfele, a várost 1998 óta irányító, a posztért ismét induló Szekó József (Fidesz-KDNP) tavaly szeptember végén elhunyt, az őt indító szervezet pedig az idő rövidsége miatt mást már nem jelölhetett.

Bár az MSZP polgármesterjelöltjét akkor a DK, a Jobbik, a Momentum, a Fidesz is visszalépésre szólította fel, s utóbbi szervezet aláírásgyűjtésbe is kezdett ennek érdekében, Csorbai Ferenc egyetlen indulóként szerepelt a választáson; 1867 szavazatot kapott, míg több mint 4000-en érvénytelenül szavaztak a megjelent csaknem 6000 választópolgárból.

Pávkovics Gábor tavaly ősszel már az alakuló ülésen nyilvánvalóvá tette: amint a jogszabályok lehetővé teszik, szeretnék feloszlatni a testületet új helyhatósági választás kiírása érdekében. "Tartozunk a városnak azzal, hogy tisztességes, becsületes versenyben dőljön el az új polgármester személye" - mondta akkor a Fidesz-KDNP képviselője.

Hiába a győzelmi jelentés, a vártnál gyengébben szerepelt a Fidesz

Mohács hagyományosan a Fidesz egyik legerősebb városának számít, így nem meglepő, hogy ismét kormánypárti polgármester lett. Az már igen, hogy ilyen eredménnyel. Helyszíni riportunkban Pávkovics Gábor maga mondta el, hogy hatvan százalék alatti eredményt már csalódásként élne meg, mivel a korábbi választásokon a Fidesz itt inkább 70 százalék körül nyert - írja a 24.

Szintén komoly pofon a kormánypártnak, hogy két választókerületet is az ellenzék nyert meg.

A harmadik és negyedik egyéni kerületben is a VAN jelöltjei nyertek, ami korábban elképzelhetetlennek tűnt. Ezzel is stabil fideszes többség lesz a képviselő-testületben, mert a győzelmek miatt az egyik Fideszes jelölt kompenzációs listáról jutott be a testületbe. Az arány 8-4 a Fidesz javára.

Gál József nyert Kengyelen

Gál József (független) nyerte a vasárnap tartott időközi polgármester-választást a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kengyelen - közölte a település jegyzője az MTI-vel.

Bartók László elmondta, hogy a négy független jelölt közül Gál József 640, Nagy Szilárd 493, Kovács Miklós 331, Buzás Róbert 21 szavazatot kapott. Hozzátette: a választói névjegyzékben 2843-an szerepeltek, közülük 1488-an voksoltak, 3 választó érvénytelenül.

Kengyelen a helyi képviselő-testület tavaly novemberben méltatlanság miatt megszüntette Nagy Szilárd polgármester megbízatását. Nagy Szilárd a döntés ellen fellebbezett, de kérelmét idén januárban a szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elutasította. A települést azóta Németh Lajos alpolgármester irányította.

Az időközi választást eredetileg áprilisban tartották volna, de a koronavírus-járvány elleni védekezésről szóló törvény rendelkezései miatt az elmaradt.

Beregdarócon simább volt

Három független jelölt közül Tánczos Lászlót választották Beregdaróc polgármesterévé a vasárnap tartott időközi önkormányzati választáson - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település jegyzője az MTI-vel.

Gál Szilvia tájékoztatása szerint a 777 névjegyzékben szereplő beregdaróciból 436-an adták le voksukat. A 435 érvényes szavazatból a község eddigi alpolgármestere, Tánczos László 249-et kapott, Juhász Zoltánra 153, Veress Oszkárra 33 szavazat érkezett.

A szavazást azért kellett megtartani a magyar-ukrán gúnyhatár melletti községben, mert a települést korábban vezető Pálinkás György (független) február 21-én lemondott posztjáról.

Kemeneskápolnán viszont a lehető legszorosabb

Szavazategyenlőség alakult ki a Vas megyei Kemeneskápolnán vasárnap tartott időközi polgármester-választáson két független jelölt között, ezért új választást kell kiírni - tájékoztatta a település jegyzője az MTI-t.

Balás Endre elmondta: a 107 szavazásra jogosult közül 96-an adták le voksukat, valamennyi leadott szavazat érvényes volt.

Hozzáfűzte: a polgármesteri tisztségért a települést eddig vezető, Csekéné Hóbor Kornélia Ilona, valamint Marton Anna Janka indult, és egyenlő számú (48-48) szavazatot kaptak.

A jegyző közlése szerint a két képviselői helyre négyen jelöltették magukat, a négy jelölt közül hárman szintén 48 szavazatot kaptak, ezért az azonos szavazatot kapott jelöltek közül sorsolással döntöttek.

Ennek eredményeként Rosta Sándor és Antók Zoltán lett a - majdani polgármesterrel együtt - három tagú képviselő-testület tagja.

Kemeneskápolnán azért kellett időközi polgármester- és önkormányzatiképviselő-választást tartani, mert a korábbi testület tagjai nem tudtak együtt dolgozni és a feloszlás mellett döntöttek.

A jegyző tájékoztatása szerint 120 napon belül kell a polgármester-választást megismételni.

Ismét kormánypárti nyert Gánton

Krausz János, a Fidesz-KDNP jelöltje, az eddigi alpolgármester lett a polgármester a Fejér megyei Gánton, miután a vasárnapi időközi választáson a három jelölt közül ő kapta a legtöbb szavazatot.

Kiss Jolán főjegyző tájékoztatása szerint a választásra jogosult 524 polgárból 350 szavazott, ami 66,79 százalékos részvétel. Krausz János 160 (46,11 százalék), Németh Sándor (független) 113 (32,56 százalék), Nagy László (független) 74 (21,33 százalék) szavazatot kapott.

A tizenegy képviselőjelölt közül a négy legtöbb szavazatot gyűjtő jelölt került be a képviselő-testületbe. Dózsa Zoltán (független) 172, Groszeibl Márton (független) 169, Németh Sándor (független) 158, Mézner Ádám (Fidesz-KDNP) 149 voksot kapott.

Az időközi választást azért kellett kiírni, mert az előző képviselő-testület június 29-én a feloszlásáról döntött, miután a veszélyhelyzet idején Muszkáné Gömöry Zsuzsanna (független) képviselő - veszélyeztetettsége okán - visszaadta megbízását, majd lemondott a gyermeket váró Spergelné Rádl Ibolya (Fidesz-KDNP) polgármester is.

Karcag is maradt a Fidesz-kézben

Szepesi Tibort (Fidesz-KDNP) választották Karcag polgármesterévé a vasárnap tartott időközi önkormányzati választáson - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok megyei település jegyzője az MTI-vel.

Rózsa Sándor - a helyi választási iroda vezetőjeként - elmondta, hogy a polgármester-választáson a 15 ezer 808 szavazásra jogosultból 4214-en voksoltak, 123 szavazat érvénytelen volt. Szepesi Tibor (Fidesz-KDNP) 3690, Nagy József (Magyar Munkáspárt) 401 voksot kapott.

Az 5. számú egyéni választókerületben tartott időközi önkormányzatiképviselő-választáson 2033 helyi választóból 744 adta le szavazatát, 17 voks érvénytelen volt. A képviselői helyért induló négy jelölt közül Pintér Zoltán (Fidesz-KDNP) 552, Bodnár Csaba (független) 124, Tóth Csaba (Mi Hazánk Mozgalom) 33, Horváth Sándor Imre (Magyar Munkáspárt) 18 szavazatot szerzett.

Az időközi választást azért kellett kiírni, mert a korábbi polgármester, az 5. számú egyéni választókerület képviselője, Dobos László (Fidesz-KDNP) júniusban meghalt.

(MTI - 24 nyomán)