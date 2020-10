Anyaország, Koronavírus :: 2020. október 1. 12:15 ::

Gulyás: egy hónappal meghosszabbodott a határzár

További egy hónappal meghosszabbította a határzárat a kormány október 1-jétől - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón.

Gulyás Gergely hangsúlyozta, az eddig meghozott szabályokat továbbra is be kell tartani. Kulcsfontosságúnak nevezte a maszkhasználatot. Hozzátette: megkezdődött az iskolákban a testhőmérséklet mérése, a kórházakban és az idősotthonokban fenntartják a látogatási tilalmat, és rendelkezésre fog állni az influenza elleni oltás is.

Közölte, a kormány célja, amelyet a nemzeti konzultáció is megalapoz, hogy az ország továbbra is működképes maradjon. Elmondta, 4,5 millió felett van a foglalkoztatottság; a kormány be tudta tartani azt az ígéretét, miszerint amennyi munkahelyet a vírus elpusztít, annyit hoznak létre.

(MTI)