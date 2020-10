Anyaország, Sport :: 2020. október 2. 17:20 ::

Már régóta várták, hogy meghívhassák a válogatottba ezt a "francia születésű" "abszolút magyart"

A nemzetközi szövetség (FIFA) honosításra vonatkozó szabályainak enyhítését követően megnyílt a lehetőség Loic Nego, a MOL Fehérvár FC labdarúgója előtt, hogy szerepeljen a magyar válogatottban, Marco Rossi szövetségi kapitány pedig be is hívta keretébe, amely jövő csütörtökön Bulgáriával játszik Európa-bajnoki pótselejtezőt Szófiában.

A magyar szövetség (MLSZ) honlapjának pénteki beszámolója szerint "az eddigi merev szabályozás enyhítését először Csányi Sándor vetette fel a FIFA Tanácsban, majd az MLSZ hivatalosan is kezdeményezte az alapszabály módosítását, amelyet végül a nemzetközi szervezet illetékes testülete terjesztett a FIFA szeptemberi kongresszusa elé, ahol a résztvevő országok gyakorlatilag egyhangúlag támogatták a változtatást".



Loïc Nego, francia születésű magyar labdarúgó, írja a Wikipédia (kép: Pozsonyi Zita)

Nego 2019. február 14-e óta magyar állampolgár, de eddig azért nem léphetett pályára a magyar nemzeti együttesben, mert korábban szerepelt tétmérkőzésen a francia U19-es és U20-as válogatottban is, ez pedig kizáró ok volt az országváltáshoz.

A 29 éves szélső védő, aki tíz éve játszott legutóbb a francia utánpótlás-válogatottban, 2013-ban érkezett Magyarországra, amikor az Újpesthez szerződött, majd egy rövid angliai kitérőt követően tért vissza a lila-fehérekhez, 2015 nyara óta pedig jelenlegi csapatát, a Fehérvárt erősíti. Nego korábban már többször kinyilvánította, hogy ha a szabályok lehetővé tennék, szívesen szerepelne a magyar válogatottban.

"A nemzeti csapatban való szerepléssel új fejezet kezdődik a pályafutásomban. Ajándék lesz, ha pályára léphetek a soron következő mérkőzések valamelyikén. Azon leszek, hogy a tőlem telhető legtöbbet hozzátegyem a csapat sikeréhez, természetesen minden mérkőzést meg akarok nyerni" - mondta Nego az MLSZ honlapján, behívásának hírére.

"Az utóbbi hét év alatt számtalanszor bizonyította, hogy az OTP Bank Liga egyik legkiemelkedőbb labdarúgója. Éppen ezért én magam is régóta vártam a lehetőségre, hogy végre meghívót küldhessek neki, hiszen nem is kérdés, hogy ha a válogatottban is tudása legjavát nyújtja, akkor nagy hasznára lehet a csapatnak" - fogalmazott Marco Rossi, aki egyúttal kifejtette, abban mindenképpen hasonlítanak, hogy mindketten "abszolút magyarnak érezik magukat".

Az olasz szakvezető hozzátette, nagyon örül, hogy végre nem kényszerűségből kell új embert behívnia.

A magyarok előbb jövő csütörtökön Bulgária vendégeként Szófiában játszanak Európa-bajnoki pótselejtezőt, majd azt követően három, illetve hat nappal Szerbia és Oroszország fővárosában lépnek pályára a Nemzetek Ligája B divíziójának harmadik és negyedik fordulójában. A keret vasárnap - immár Negóval - kezdi meg felkészülését a találkozókra.

A keret:

kapusok:

Dibusz Dénes (Ferencváros), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Kovácsik Ádám (MOL Fehérvár FC)

védők:

Bese Barnabás (Oud-Heverlee Leuven), Botka Endre (Ferencváros), Fiola Attila (MOL Fehérvár FC), Hangya Szilveszter (MOL Fehérvár FC) Kecskés Ákos (Lugano), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Loic Nego (MOL Fehérvár FC), Willi Orbán (RB Leipzig), Szalai Attila (Apollon Limasszol)

középpályások:

Cseri Tamás (Mezőkövesd Zsóry FC), Gazdag Dániel (Budapest Honvéd), Holender Filip (Lugano), Kalmár Zsolt (DAC), Nagy Ádám (Bristol City), Schäfer András (DAC), Sigér Dávid (Ferencváros), Szoboszlai Dominik (Red Bull Salzburg)

csatárok:

Babati Benjámin (ZTE), Könyves Norbert (ZTE), Nikolics Nemanja (MOL Fehérvár FC), Sallai Roland (Freiburg), Szalai Ádám (FSV Mainz 05), Szőke Adrián (Heracles Almelo), Varga Kevin (Kasimpasa)