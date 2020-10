Anyaország :: 2020. október 6. 09:34 ::

Újabb Airbus helikopterek érkeztek a szolnoki bázisra

Újabb két géppel bővült a Magyar Honvédség Airbus H145M könnyűhelikopter-flottája. A németországi, donauwörthi gyárból átrepült, a 15-ös és a 16-os oldalszámú gépek hétfőn landoltak a szolnoki helikopterbázison. Ezzel tizenegyre emelkedett a már leszállított könnyű, többcélú szállítóhelikopterek száma Szolnokon, írja a Magyar Nemzet.



Két új H145M helikopter a szolnoki bázison (fotó: Fb)

A tervek szerint idén 16 gép kerül a honvédség kötelekébe, és jövő év közepére lesz teljes a H145M-flotta.

Mint ismeretes, 2018-ban húsz H145M könnyű szállító, kutató-mentő és támogató helikoptert rendelt meg az európai hadiipari vállalattól a Magyar Honvédség.

A gyártóval kötött szerződés öt évre szóló logisztikai támogatást, kiképzést, valamint átképzést is tartalmaz. Az elérhető legmagasabb szintű, úgynevezett HForce fegyverzeti rendszer alkalmazására képes új gépek személyszállításra, egészségügyi kiürítésre, kutató-mentő, tűztámogató és felderítő, valamint határőrizeti feladatok ellátására éjjel és nappal egyaránt alkalmasak. A honvédség a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program részeként 16 darab H225M típusú, az Airbus franciaországi gyárában készülő, közepes méretű katonai szállítóhelikoptert is rendelt. Ezek a nagyobb méretű forgószárnyasok 2026-tól a kifutó, még szovjet gyártású MI–8-as és MI–17-es szállítóhelikoptereket váltják fel. Az európai hadiipari óriáscéggel való együttműködés eredményeként az Airbus egy új, helikopter-alkatrészek gyártásával foglalkozó kompetenciaközpontot is felépít Gyulán.