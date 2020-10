Azazhogy nem egészen... Az egyesülés csak akkor írta volna ezt, ha valóban magyar lenne. Ehelyett íme a közleményük:

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése egy hét alatt másodszor kénytelen szót emelni a könyvszakma képviselőit érintő politikai támadások ellen. Amióta egy parlamenti képviselő a sajtó előtt ledarált egy neki nem tetsző mesekönyvet, megszaporodtak a fenyegetések és a jól szervezett verbális támadások a könyvkereskedők ellen is. Könyvterjesztők kapnak zaklató írásos és telefonüzeneteket, automata e-mail-bombák segítségével kísérlik megbénítani a levelezőrendszereket. Telefonon fenyegetnek könyvesboltokat – köztük olyanokat is, amelyek nem is árusítják a szóban forgó könyvet, de rákerültek valamely könyvellenes szervezet listájára. Tegnap szóbeliből tettlegessé váltak a támadások: egy politikai szervezet valótlan tartalmú, uszító politikai feliratokat ragasztott azoknak a boltoknak az ajtajára, amelyről úgy vélte, hogy forgalmazzák a céltáblájukon szereplő könyvet. Ez már végképp nem politikai véleménynyilvánítás vagy kritika, hanem törvénysértés.

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 225 éve működő magyar civil szervezetként türelmes és toleráns a könyvek tartalmi sokszínűségét elfogadni képtelen politikai szervezetekkel szemben. De van egy határ, amit nem lehet átlépni. Hagyják békén a könyvesboltokat!

az MKKE elnöksége