A tíz leggazdagabb magyarországi egyike megerősítette, hogy megvennék a budapesti repülőteret is

Valóban folytat tárgyalásokat az Indotek Csoport a Budapest Airport megvásárlásáról egy magyar és kisebb részben amerikai befektetőkből álló konzorcium részeként – reagált a vállalat vezérigazgatója, Jellinek Dániel a Portfoliónak a Bloomberg értesüléseire. A Bloomberg arról írt, hogy a magyar konzorcium, melynek tagja a Mol is, egy üzletembert bízott meg az ajánlattétellel.

Az Indotek Csoport közleményében azt írja, hogy

üzleti tárgyalásokat folytatnak dominánsan piaci (magyar és kisebb részben amerikai) befektetőkkel a Budapest Airport Zrt. konzorciumban történő potenciális megvásárlásáról. Az Indotek Csoport által szervezett konzorcium kizárólag politikai kapcsolódással semmilyen formában nem rendelkező professzionális szereplőkből áll.

Jellinek Dániel a Forbes 2019-ben már a 10. leggazdagabb magyarként mutatta be 107.5 milliárdos vagyonnal. „Jellinek Dániel vezetésével az Indotek – aminek ügyvezető igazgatója és többségi tulajdonosa – szép csendben az ország egyik legnagyobb ingatlanbirodalmát vásárolta össze bevásárlóközpontokból, irodaházakból és raktárakból. Már több mint 20 pláza tartozik a csoporthoz, de övé az egykori Csepel Művek iparterület egy része is” – írták róla. Portréját tavaly az Index rajzolta meg, ebből az derült ki, hogy vállalkozó a ’90-es években merült el az itthoni ingatlanpiacba, a cikk szerint az Indotek első üzleteit Jellinek a következőképp kötötte: „bevett módszere volt, hogy felhajtott jó vételeket, azokat leopciózta, és ezt az opciós jogot felárral adta tovább. Az üzlet remekül haladt, az Indotek főleg a B és C kategóriás, kevéssé szexi ingatlanok nagyon olcsó megszerzésében utazott.” A 2010-es évekre már igazi nagypályás lett a szakmában, az Index pedig így írja a politikához való viszonyát: „forrásaink szerint nem találunk az ingatlanpiacon vagy a NER-világban olyan neves játékost, aki ne ismerné (Jellineket), vélhetően az ingatlanpiacon szintén aktív Szivek Norbert, Tiborcz István, Jászai Gellért és Mészáros Lőrinc egyaránt tárgyalt vagy akár üzletelt is vele, ugyanakkor azt nem tudjuk, hogy bármelyikükkel is szorosabb lenne az üzleti kapcsolata.”

Jellinek Dániel májusban vette át Tiborcz István tulajdonrészét az Appeninn Nyrt-ben.

