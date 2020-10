Anyaország, Cigánybűnözés :: 2020. október 13. 12:10 ::

Hűtlen kezelés miatt nyomoznak Cserdiben: százmilliók tűntek el a "dolgos cigányok" kezei között

Nyár közepe óta nyomoz a rendőrség hűtlen kezelés miatt a faluban - erősítette meg a múlt héten a Pécs Aktuál érdeklődésére a Baranya Megyei Rendőrkapitányság. Cserdibe több százmillió forintnyi fejlesztési pénz érkezett, majd tűnt is el ebből nem kevés.

A lap hetek óta dolgozik azon a szövevényes történeten, amely szerint több tízmillió forintnak veszett nyoma Cserdiben, vagy legalábbis nem igazán tudtak velük elszámolni.

Ez a hír nem volt titok, több hazai sajtóorgánum tudott az ügyről, többen vaskos iratanyagot is kaptak, köztük a Pécs Aktuál is – de már csak Bogdán László állítólagos öngyilkossága után.

A Baranya Megyei Rendőrkapitányság a lap érdeklődésére megerősítette: hűtlen kezelés miatt folyik a nyomozás.

Pénzek, pályázatok

A rendőrség több ügyet, pályázatot, illetve ezekkel kapcsolatos elszámolásokat is vizsgál. Ilyen az a 250 millió forintos támogatás, amelyet Cserdi kapott a TOP forrásból “helyi termék raktár, hűtőház, csomagoló és logisztikai bázis létesítése” céljából. Vizsgálják azt a projektet is, amely során 189 418 200 forint érkezett a Cserdi C ringató szektor című elképzelésre, szintén TOP-os forrásból azért, hogy “a településen élő közel húsz bölcsődés korú gyermek számára bölcsődei szolgáltatás kerüljön kialakításra”. De 265 580 334 forint támogatási összeg jutott Cserdire egy megállapodás alapján a “Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig!” – kerékpáros turizmusfejlesztés Baranya megyében című pályázatban, amit szintén nagyító alá vettek.

Összességében 350-400 millió forint elszámolása “hibádzik” a különféle projektek során, ennyi pénz körül sokasodnak a kérdőjelek.

Egyszer már elítélték sikkasztásért

Bogdán László 2020. július 14-én állítólag öngyilkos lett. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság 2020. július 16-án rendelt el nyomozást hűtlen kezelés elkövetése miatt.

A polgármester öngyilkosságának okát sokan kezdték el találgatni, különösen azok után, hogy a rendőrség lefoglalt minden iratot az elmúlt évekből az önkormányzatnál és a közös hivatalnál is (Bicsérdi Közös Önkormányzati Hivatal Bodai Kirendeltsége).

A faluban nyílt titok, hogy Bogdán környezetében 2018-ban olyan emberek bukkantak fel, akik “elkezdték irányítani a település pályázatait, közbeszerzéseit” – mondják a lap forrásai, meg is nevezve ezeket a szereplőket. Egyikük egy büntetett előéletű jogi “szakember”. Emiatt a volt polgármester barátai, közeli munkatársai közül jó páran hátat is fordítottak Bogdánnak.

A volt polgármestert 2014-ben egyébként jogerősen elítélték sikkaasztásért.

Bogdán László az Elcoteq termelési vezetőjeként dolgozott, mikor 2010-ben vádat emeltek ellene. A cégnél termelési és raktárvezetési feladatokat látott el – közölte akkor a Pécsi Törvényszék. A volt polgármester “2010 februárjától több mint három hónapon keresztül egy másik vádlottal együtt az ellenőrzési szabályokat ismerve és annak hiányosságait kihasználva, nagy tételben különböző mobiltelefonokat, alkatrészeket és tartozékokat vitetett ki a gyár területéről, tulajdonított el” – közölte akkor a vádirat.

A polgármestert ezért 2014-ben jogerősen, másodfokon sikkasztásért és társtettesként elkövetett sikkasztásért két év börtönre és 200 ezer forint pénzbüntetésre ítélték, amit négy év próbaidőre felfüggesztettek.

Tegnap délelőtt pedig Dr. Visegrády Zoltán, a család ügyvédje adta ki az alábbi nyilatkozatot: