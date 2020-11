Anyaország, Koronavírus :: 2020. november 2. 21:27 ::

Gulyás: a kétnapos kormányülésen újabb szigorításokról döntenek a héten

Reklám





A kormány kétnapos kormányülést tart a héten, ahol újabb szigorításról döntenek, mert a járványterjedés miatt nyilvánvaló, hogy a jelenlegi intézkedések nem elegendőek - mondta el Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az Inforádió Aréna című műsorában. Arról nem árult el részleteket, hogy milyen szigorítások jöhetnek.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a rádióműsorban elmondta, hogy a járványterjedés rendkívül felgyorsult az elmúlt két hónapban, és kérdésre válaszul elmondta, hogy vannak olyan vörös vonalak, amelyeket ha átlépünk, akkor szigorításra van szükség. Azt is mondta a miniszter, hogy az elmúlt hetekben az volt a prioritás, hogy az egészségügyi rendszert ne terheljük túl, miközben az ország működőkését nem állítjuk le. Szerinte ha veszélybe kerül az ellátás biztonsága, akkor a kormánynak lépnie kell. Szerinte a magyar halálozás jobb, mint az európai átlag,

de jelentősen romlik, ezért a kormány az eheti, kétnapos kormányülésen további szigorításokról dönt majd.

Arra nem válaszolt a miniszter, hogy milyen korlátozások jönnek, de elmondása szerint lényegesen nagyobb lesz a szigor. Szerinte az fontos intézkedés, hogy az iskolák nyitva maradjanak, mert az az ország működőképessége szempontjából fontos, az viszont elfogadhatatlan, ha a maszkviselés szabályát tömegesen nem tartják be - utalt itt a sporteseményekre. Ha ilyen előfordul, akkor ott akár zárt kapus mérkőzéseket, valamint egyéb büntetéseket is elrendelnek a klubra vonatkozóan. A miniszter elmondta továbbá, hogy a készülő intézkedések egyik fontos eleme a maszkviselés betartatásának további szigorítása lesz. Ezen kívül annyit árult el a szigorításokról, hogy bár még nem döntöttek, de az szinte biztos, hogy az egyénekre és az intézményekre nézve is újabb intézkedések várhatók.

A miniszter elmondta továbbá, hogy a járvány a vakcina megérkezéséig tart, a beoltási terv kidolgozása pedig az operatív törzsnek feladata.

A vakcina mindenképpen ingyenes lesz, de nem lesz kötelező

- mondta a miniszter. A vakcinabeszerzés Gulyás szerint hasonló mechanizmus szerint zajlik majd, mint tavasszal a lélegeztetőgépek beszerzése, versenyre lehet számítani az országok között.

Kérdésre válaszul elmondta, hogy a nemzetközi szigorítások hatásait nyomon követi a kormány, így például arra jutott, hogy a Spanyolországban hozott szigorú intézkedések egyelőre nem tűnnek működőképesnek, az osztrák és szlovák esetszámok viszont csökkennek - a szlovák országos tesztelésről viszont azt mondta, hogy meg kell várni a hatásait.

A koronavírus gazdasági hatásainak mérséklésére az a válasz a miniszter szerint, hogy aki dolgozni akar, az dolgozni tudjon - a legfontosabb, hogy megőrizzük a munkahelyeken, nem segélyezéssel kell válaszolni erre. Elmondása szerint nyárig kell kibírni a válsághelyzetet, mert utána a vakcina megszünteti a koronavírust. A jövő évi költségvetésben megteremtették a rugalmasságot a válságkezelésre, de nem lehet kizárni előre a költségvetés módosítását.

A forintárfolyamban akkor van spekuláció, ha az nem mozog együtt a régiós devizákkal - válaszolta Gulyás arra a kérdésre, hogy a kormánynak van-e dolga a forintárfolyammal.

Gulyást megkérdezték az új nagybank kialakításáról is, de konkrét dátumot a felállásra nem tudott mondani. Elmondása szerint az ország szuverenitásának fontos pontja, hogy a magyar bankrendszerben jelentős legyen a magyar tulajdon hányada. A 2010-ben bevett cél, hogy a magyar tulajdon 50%-os legyen a bankrendszerben. A Budapest Bankban levő állami tulajdonrészt értékesíteni fogják, de a megfelelő pillanatot nem tudja erre előre megmondani. A hazai tulajdonú bankok azért is fontosak, mert ezek a bankok válsághelyzetben sem hagyják el az országot.

A főváros és a kormány kapcsolatáról elmondta, hogy a jelenlegi válsághelyzet egy olyan helyzet, amikor az állampapírokban álló vagyonát el lehetne költeni. Gulyás szerint a kormány betartja az ötéves megállapodást az egészségügyi költésekkel kapcsolatban, ennek felhasználását folyamatosan ellenőrzik.

Az EU-s újjáépítési alapról kapcsolatban elmondta, hogy elfogadtak egy előremutató intézkedést, amelynek a végrehajtása veszélybe került, mert vannak olyan szereplők, akik "úgy gondolják, hogy a burkolt szerződésmódosításra is lehetőséget ad a jelenlegi helyzet." Elmondása szerint ez nekik elfogadhatatlan, és az Országgyűlés nem tud hozzájárulást adni abban a formában a megállapodáshoz, ahogy a német elnökség előterjesztette. Gulyás szerint a mostani szöveg a zsarolás lehetőségét tartalmazza, és azt is kijelentette, hogy Magyarország nem fog csatlakozni az Európai Ügyészséghez.

Gulyás szerint Németország soros elnökként megígérte, hogy a hetedik cikkely szerinti eljárás lezárása ügyében lépést tesz. A miniszter szerint az eljárással és az okokkal is problémák vannak, és szerinte ez jó példa arra, hogy veszélyes egy eszköz, ahol nem definiáljuk, hogy mit várunk el, hanem "politikai alapon válogatunk országok között, amelyiknek például nem szimpatikus a migrációs politikája, azt megbüntetjük". Arra a kérdésre, hogy a kormánynak az ügy gyors lezárása vagy lassú elhalása a kedvezőbb, azt válaszolta, hogy:

Nekünk így is jó, meg úgy is jó.

Az Európai Néppárttal kapcsolatos kérdésre Gulyás elmondta, hogy Donald Tuskkal a Néppárt sem elégedett, és a pártközösséget a német CDU dominálja, de az német belpolitikai problémák miatt nincs döntés. "De ez nem tartozik a magyar politikai prioritásai közé" - mondta. Elmondása szerint az alternatíva a konzervatív pártcsalád, de nem ebben gondolkodnak.

(Portfolio)