Anyaország, Koronavírus :: 2020. november 3. 21:10 ::

Orbán: ismét bevezetjük a rendkívüli jogrendet, kijárási korlátozás lesz, bezárják a szórakozóhelyeket

A kormány úgy döntött, hogy a koronavírus-járvány miatt éjféltől ismét bevezeti a rendkívüli jogrendet, az Országgyűlést pedig arra kéri, ezt a rendkívüli helyzetet 90 nappal hosszabbítsa meg - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök kedden a Facebook-oldalára feltöltött videóban. Azt is közölte, hogy éjfél és reggel 5 óra között kijárási korlátozást léptet életbe a kormány. "Éjfélig mindenkinek haza kell érnie" - mondta.

Orbán Viktor rendkívüli bejelentésében elmondta azt is: a szórakozóhelyeket bezárják, mert az operatív törzs jelentése szerint a szabályok betartását egész egyszerűen lehetetlen kikényszeríteni ezeken a helyeken.

A tömegközlekedésben a zsúfoltság mérsékléséért a csúcsforgalomban járatsűrítést rendeltek el, a parkolást pedig újra ingyenessé tették - ismertette a kormányfő.

Rendezvényeken, sportrendezvényeken, mozikban és színházakban csak minden harmadik széken lehet majd ülni, és kötelező a maszkhasználat. A hatóságok minden rendezvényt ellenőrizni fognak, ha kell, pénzbírságot szabnak ki, és azokat a helyeket, ahol nem tartják be az előírásokat, azonnal bezárják - mondta Orbán Viktor.

"Aki nem tartja a szabályokat, nem hordja a maszkot, nem tartja a védőtávolságot, az nem csak a saját, de mások életét is veszélybe sodorhatja" - hangsúlyozta.

A kormányülés után - amelyen áttekintették a járványügyi helyzetet Magyarországon és európai összefüggésben - Orbán Viktor kifejtette: a járvány terjedése felgyorsult, Ausztriában már másfélszer annyi az egymillió lakosra jutó fertőzött, mint Magyarországon, "nyugatabbra pedig még ennél is rosszabb a helyzet". Közölte: ez azért fontos, mert tapasztalataik szerint Magyarország 5-7 nap késéssel követi Ausztriát. Ha így lesz, akkor december közepére a kórházak elérik a teljesítőképességük határát - mondta.

Úgy látja, a járvány most is - éppúgy, mint tavasszal - az idősek és a krónikus betegek életét veszélyezteti leginkább, "vagyis a szüleink és a nagyszüleink komoly veszéllyel néznek szembe".

A kormányfő kijelentette: eljött az ideje, hogy újabb lépéseket tegyenek, hogy megvédjék a kórházak működőképességét és az idősek életét is. Úgy fogalmazott: a politikai vitákat most félre kell tenni, "gyors cselekvésre és időben meghozott intézkedésekre lesz szükségünk". Emlékeztetett: legutóbb is két hét kellett, hogy az Országgyűlés olyan jogszabályokat fogadjon el, amelyekkel büntetni lehet a maszkviselés szabályainak megsértését. "Ez abszurd, ebben a helyzetben végképp abszurd" - vélekedett.

"Ha a vírus terjedése gyors, akkor nekünk is gyorsnak kell lennünk" - indokolta Orbán Viktor a rendkívüli jogrend ismételt bevezetését.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az orvosok bérét megemelik, a védekezéshez szükséges eszközök a kórházak rendelkezésére állnak, kórházi ágyak tekintetében az ország Európában a harmadik, a lélegeztetőgépek esetében pedig "világelsők vagyunk".

"Orvosaink és ápolóink továbbra is világszínvonalon végzik a munkájukat, és mindent megtesznek, hogy meggyógyíthassák a betegeket" - hangsúlyozta. Ez sok, szinte emberfeletti, de mégsem elég. "A végső megoldás ugyanis a vakcina, de a vakcina már látótávolságon belül van. (...) Addig kell kitartani, amíg a vakcina meg nem érkezik" - mondta, jelezve, hogy Magyarország tárgyal az EU-val, Oroszországgal, Kínával és Izraellel is.

Orbán Viktor videonyilatkozatát azzal zárta, hogy a helyzet komoly, de tavasszal egyszer már sikerült. "Ha összefogunk, és betartjuk a szabályokat, együtt újra sikerülni fog" - jelentette ki.

Frissítés: a lehető legnagyobb szigort kérte a megyei védelmi bizottságok vezetőitől



Orbán Viktor miniszterelnök a koronavírus-járvány elleni védekezés szigorításának bejelentése után kedd estére a Karmelita kolostorba összehívta a megyei kormánymegbízottakat, akik a helyi védelmi bizottságok vezetői is egyben - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.



Fotó: MTI/Fischer Zoltán

A megbeszélésen valamennyi magyarországi megye védelmi vezetője részt vett; a kormányfő tájékoztatta őket a keddi kormánydöntésekről, melyekkel további szigorításokat vezettek be a járvány elleni védekezésben - mondta a sajtófőnök.

Hozzátette: Orbán Viktor felhívta a kormánymegbízottak figyelmét arra, hogy nehéz hónapok következnek, és a most meghozott intézkedéseket minden megyében a lehető legszigorúbban végre kell hajtani, és a korlátozásokat következetesen be kell tartatni.