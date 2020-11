Anyaország :: 2020. november 10. 10:46 ::

Dúró: Gyöngyösi a saját korábbi énjét leköpi, de Gyurcsányt már nem

Frusztráló érzés lehet Gyöngyösi Márton számára, hogy vezető szerepet vállalt a Jobbik szétverésében, de nem rajtam kellene levezetnie a feszültségét azért, mert még mindig képviselem azt, amit ő is képviselt például nyolc évvel ezelőtt: igenis népszavazásra van szükség az EU-tagságunkról - írja közleményében a Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettese, alább a folytatás.

A Mi Hazánk meg is jelölt egy céldátumot: 2030-ra már reális lehet felkészülnünk a kilépésre, bár Gyöngyösi már 2012-ben az "utolsó esélyünknek" nevezte a mielőbbi távozást... A jobbikosok ismét bizonyítják, hogy inkább köpik le saját korábbi énjüket, Gyurcsányt pedig már nem. Merthogy Gyöngyösi Márton szerint Gyöngyösi Márton 2012-ben egy olyan álláspontot képviselt, aminek szerinte: "soha nem volt támogatottsága, és csak a "nemzeti szuverenitásról" faék egyszerűséggel gondolkodó réteget lehet vele megszólítani." Ez a nyilvánvaló hazugsága arról is tanúskodik, hogy nem bír uralkodni a gyűlöletén: pedig amikor a Jobbik következetesen ezt képviselte, 20%-on állt. Most meg épphogy eléri a parlamenti küszöböt. Még.

És akárhogy is gúnyolódnak az újabban már gyurcsányista Gyöngyösi-félék, a Mi Hazánk továbbviszi azt a nemzeti radikális meggyőződést: az EU-n kívül is van élet, nem törölhetik fel velünk a padlót azok, akik a multicégeiken keresztül szivattyúzzák ki a milliárdokat Magyarországról, és a biztonságunkat csakis a nemzeti szuverenitás és az erre épülő gazdaságpolitika adhatja meg.