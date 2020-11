Nem sportol többé versenyszerűen Fekete László – ezt maga az erőemelő jelentette be egy videóban.

A Strong Academy YouTube-csatornáján közzétett felvételen Fekete László azzal kezdi, hogy az év elején beígért felhúzást szerette volna teljesíteni. "Jól nézzék meg ezt az emelést, mert ez lesz az utolsó" – mondta a videóban.

Erre el is kezdett készülni, de térdproblémája kiújult, amivel orvoshoz fordult – a doktor kategorikusan megtiltotta neki a további erőemelést, annak folytatása esetén protézist helyezett kilátásba.

"Megijesztett, mert tudtam, hogy ezt a sportot büntetlenül nem lehet elvinni 30 éven keresztül. Érdekesség, hogy nem is ettől a sporttól kaptam ez a nyavalyát, hanem a kézilabdától. Anno egy meccsen balátlövőként ugrottam fel lőni, kitámasztottak, hanyatt estem, a lábam pedig magam alá fordult – porc- és szalagsérülés lett a vége. Eddigi sportpályafutásom alatt nem kellett ezzel foglalkoznom, de az elmúlt 30 évben megemelt súlyok mennyisége elkoptatta" – ecsetelte a videóban Fekete László.

A 62 éves erőemelő 1988 és 1997 között volt a Magyarország legerősebb embere cím birtokosa, számos nemzetközi versenyen ért el dobogós helyezést. Később megalapította a Natúr Erős Emberek Szövetségét, és számos nemzetközi versenyt szervezett. Szerepelt a 2004-es Magyar Vándor című filmben, 2002-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét. Fiai, László, Richárd és Miklós szintén erőemelők, írja az Index.

"Fekete László a Nemzet Sportolója kell legyen előbb-utóbb!"

Ő a tiszta erőt képviseli (az egészséget és a tisztességet is szem előtt tartva) a Natúr Erős Emberek Szövetsége alapítójaként ezután is, miközben az olimpiai súlyemelés doppingbotrányokba fullad. Magyarország örökös Toldi Miklósa a kishitűséggel szemben megmutatta, hogy kitartása milyen kimagasló eredményekre képes a Világ Legerősebb Embere versenyein, illetve Európa Legerősebb Embere is lett, és három fiával kiérdemelte a Világ Legerősebb Családja címet is. Idén augusztus 20-án a Mi Hazánk Mozgalom családi napján tartottak nagysikerű erőművészeti bemutatót: