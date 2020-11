Anyaország :: 2020. november 24. 18:22 ::

Rogán bizottsági meghallgatásán emlegette fel: ők tartják életben közpénzből a ballib sajtót

A nemzeti konzultáció és az egyetértési pontok kijelölése a kormány számára nem formális vagy kommunikációs kérdés: ez határozza meg azokat a politikai döntéseket, amelyeket a kormány meghoz még a járvány és az alkalmazandó válságkezelés idején is - mondta Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke az Országgyűlés igazságügyi bizottságában tartott éves meghallgatásán kedden.



Fotó: MTI/Kovács Tamás

Közölte: az elmúlt napokban az időseknek fenntartott védett idősáv bevezetése történt meg, amelyet a nemzeti konzultáció során az emberek 62 százaléka kért és támogatott. A Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője elmondta: a koronavírus-járványról szóló konzultációban az emberek egyértelműen jelezték, hogy amíg lehet, meg kell tartani az ország működőképességét, emellett kijelölték azt is, milyen eszközöket támogatnak. Legnagyobb arányban a maszkviselést támogatták, ezt követte az országhatárok lezárása és a rendezvények korlátozása , majd a távolságtartás, a védekezéshez szükséges eszközök kivitelének korlátozása, az időseknek fenntartott vásárlási sáv, az ingyenes parkolás és a kijárási korlátozás. Közölte: az elmúlt napokban az időseknek fenntartott védett idősáv bevezetése történt meg, amelyet a nemzeti konzultáció során az emberek 62 százaléka kért és támogatott. Hozzátette: az Idősügyi Tanács is ennek bevezetését kérte, így elérkezett az ideje annak, hogy a védekezés eszközrendszerét ezzel is kiegészítsék.

Hangsúlyozta: a kabinet az emberekkel közösen dönti el a kormányzás legfontosabb irányelveit, ezért alakították ki a nemzeti konzultáció intézményrendszerét. Az így kijelölt egyetértési pontok köré rendezik a kormányzás legfontosabb céljait, eszközeit, döntéseit. Rogán Antal szerint az elmúlt 10 év legfontosabb egyetértési pontjai - amelyek több nemzeti konzultációban is visszaköszöntek - a munkaalapú gazdaság, a családvédelem, a határvédelem és a nemzeti szuverenitás ügye.

A miniszter közölte azt is: az idei év kommunikációs költései szinte kivétel nélkül a járványhoz kapcsolódnak. Emellett a hazai gazdaság támogatását is célul tűzték ki, és a kormány kommunikációs keretéből költöttek a "Válaszd a hazait" kampányra. Teljes egészében felfüggesztették a külföldi turistáknak szóló kampányt, ehelyett arra biztatják magyar embereket, hogy töltsék Magyarországon a pihenésüket, ezzel segítve a magyar munkahelyek megtartását - tette hozzá.

Közpénz-lélegeztetőgép a balliberális zsidó sajtónak

A balliberális ellenzéki képviselők közül többen is - Gyüre Csaba (Jobbik), Sebián-Petrovszki László (DK), Keresztes László (LMP), Varga László (MSZP) - sokallták a kormányzati kommunikációs költéseket, kifogásolták, hogy a járvánnyal kapcsolatos nemzeti konzultációban banális kérdések voltak, például a járványügyi készültség fenntartásáról, és az erre szánt több mint 11 milliárd forintot más célokra kellett volna költeni, például munkahelyek megmentésére.

Rogán Antal erre reagálva azt mondta: az ellenzék soha nem értett egyet a nemzeti konzultációval. "Önöknek fáj, hogy a magyar kormány megkérdezi a magyar emberek véleményét, mert amikor önök voltak kormányon, akkor soha nem tették meg" - fogalmazott a miniszter, aki szerint "a baloldali kormányok rendszerint az IMF-re hallgattak, a mostani kormány pedig az emberekre". Hangsúlyozta: bár a járványügyi készültség fenntartását az ellenzék most banális kérdésnek nevezi, mégsem szavazta meg az erről szóló törvényt a parlamentben.

Kitért arra is: a nemzeti konzultáció költségeire vonatkozó ellenzéki kijelentések nem felelnek meg a valóságnak, mert több kormányzati kampányt - így a hazai turizmus és gazdaság támogatásáról szólókat - is beleszámolnak a konzultációba.

"Pontosan annyit költöttünk, mint az előző nemzeti konzultációk alkalmával bármikor, és ennek a pénznek minden forintja idehaza kerül hasznosításra, itthoni munkavállókat támogat" - mondta Rogán Antal, hozzátéve, hogy jelentős rész kerül például a postához, amely a levelek kézbesítését végzi.

Kijelentette azt is: válság idején, amikor egy járványt kell kezelni, kommunikációs tevékenységre szükség van. Alapvetően az ezzel kapcsolatos tevékenységekre költött a kormány ebben az időszakban, és ez így marad a következő egy-két hónapban is - mondta. Megjegyezte:

jónéhány olyan baloldali médium van - a Népszava, de akár az RTL Klub vagy az ATV is - amely, ha ebben az időszakban a kormányzati kommunikációs költésből nem részesült volna, nehezen tudta volna sikeresen zárni az évet.

(MTI nyomán)