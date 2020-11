A jórészt muszlim Bosznia-Hercegovina EU-csatlakozását egyedüli pártként a Mi Hazánk nem támogatja. A béke az egyik legfontosabb érték, de ezen túl sajnos kudarcot vallott a 25 éves daytoni megállapodás, egy működésképtelen országot hozott létre döntésképtelen, túlságosan felduzzadt államapparátussal, rendszerszintű korrupcióval, s a feszültségek is megmaradtak az erővel egyben tartott országban. Valamiféle autonómiát azért kaptak a szerbek, horvátok, bosnyákok is, így Európa talán legnagyobb jogfosztott kisebbsége a magyarság maradt, az egykori Jugoszlávia nemzetei közül egyedül a magyarok nem élhettek önrendelkezési jogukkal.

Pedig sok magyar vett részt az ottani háborúkban, sőt maga Magyarország is 1999-ben, két héttel a NATO-csatlakozásunk után máris háborúba keveredett egy szomszédos országgal, a még megmaradt Jugoszláviával, de semmi előnyünk nem származott ebből, a MIÉP hiába követelte az első Orbán-kormánytól, hogy ha már Magyarországról is indulnak bombázni, fel kellene vetni, hogy NATO-bevonulás után ENSZ-felügyelet alatt dönthessenek az ott élők a hovatartozásukról, még a magyar kormány sem volt erre nyitott. Ezért is szerveztem 1999-ben életem első tüntetését még a MIÉP Ifjúsági Tagozatának elnökeként a külügyminisztérium elé. Ez évtizedek óta az első és máig az egyetlen határmódosítási kezdeményezés volt magyar részről, amit a MIÉP akart - írja Fb-bejegyzésében Novák Előd az Azonnali alábbi cikke és videója kapcsán: