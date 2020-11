Anyaország, Koronavírus :: 2020. november 27. 11:53 ::

Meghalt Balázs Fecó - nemrég került a koronavírus-fertőzötten lélegeztetőgépre

A zenészt koronavírus-fertőzéssel ápolták a kórházban.

69 éves korában elhunyt Balázs Fecó billentyűs zenész, számos népszerű sláger szerzője és előadója. A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zenész koronavírus-fertőzéssel került kórházba, múlt hét közepén már arról jöttek a hírek, hogy válságos állapotban, lélegeztetőgépen van

A hírt az Apostol együttes írta meg a Facebookon.

Ismét megtörve és megrendülve búcsúzunk zenész barátunktól. Balázs Fecó Nyugodj Békében. Az Apostol együttes tagjai mély fájdalommal búcsúznak tőled – írták a zenekar Facebook-oldalán.



Életének hetvenedik évében, november 26-án este elhunyt Balázs Fecó Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zenész. A felvétel 2020. június 19-én készült Budapesten a művész Emberi Méltóságért kitüntetésének átadásán (fotó: Mónus Márton /MTI)

A Balázs Ferenc néven anyakönyvezett zenész 1951-ben született Budapesten, ahol zenei középiskolába járt. Fiatalon komolyzenésznek vagy futballistának készült:

Volt a Fradinak egy nemzetközi kupameccse, és előtte gesztusként a csapat tizenévesei játszhattak egymással a közönség előtt a pályán. Én az első öt percben ráestem a kezemre, ami eltört, és másnap lett volna a zongoravizsgám. Ezért is hiszek a sorsszerű dolgokban: végül nem lettem futballista, és az sem biztos, hogy klasszikus zenében annyira sikeres lettem volna

– mondta erről a Quart.hu-nak 2011-ben.

Gyorsan el is csábította a beatszíntér: első neves zenekara a Neoton volt 1967-ben, melynek ő énekelte a Kell, hogy várj című első nagy slágerét. Öt év után Som Lajossal kivált az együttesből, és megalapították az első magyar hard rock zenekart, a Taurus XT-t, amely 1973-ban feloszlott. Két év külföldi vendéglátózás után hazatért, és Koncz Zsuzsa kísérőzenekarához került, majd 1978-ban ezekre a zenészekre építve megalapította a Korál együttest. A hard rock stílus dallamosabb változatát játszó, több tagcserén is áteső zenekar az 1981-es táncdalfesztiválon a Homok a szélben című dalával vált országosan népszerűvé, Balázs Fecót pedig egymás után hatszor választották az év billentyűsévé.

1986-ban a Korál feloszlott, ezért szólókarrierbe kezdett, főleg filmzenékkel, melyek közül a Nyolc évszak című tévésorozatban megismert Évszakok című dal aratott újra országos sikert. Belefogott a romos sitkei kápolna a felújításába, megszervezte a Sitkei Kápolna Kulturális Egyesületet, amelynek elnöke is lett, koncerteket rendeztek, és a bevételekből állták a felújítás költségeit. 1988-ban Kőfalak leomlanak címmel oratóriumot írt. A kilencvenes években továbbra is szólóban folytatta, de időközben újra koncerteztek a Korállal is. 1998-ban Liszt Ferenc-díjat kapott, majd a számos állami kitüntetés közül a legmagasabbat, a Kossuth-díjat is megkapta 2016-ban.

Eközben voltak problémák egészségi állapotával: 1995-ben átesett egy bypass műtéten, majd 2016-ban szívritmuszavar miatt került életveszélyes állapotba, ekkor újra meg kellett műteni.

Balázs Fecó haláláig koncertezett és írt új zenéket, és augusztusban fellépett a koronavírus miatt nehéz helyzetbe került iparág megmentése érdekében létrehozott raktárkoncerten is.

Szerencsés csillag alatt születtem, mert tizenhét éves korom óta azt csinálom, amit szeretek, és ehhez még értő füleket is találtam több generációban

– mondta egy 2016-os, pár hónappal a második szívműtétje után adott interjúban , ahol az elmúlással való szembenézésről is beszélt.

(24)