Lélekemelő pillanatok a közelgő hanukaroham előtt: kettőskereszt áll ismét a Nyugati téren

"Ismét felállítottuk keresztünket a budapesti Nyugati téren! Soproni Tamás momentumos polgármester tavaly betiltotta adventi keresztállításunkat, de mivel a Mi Hazánk Mozgalom nem hátrált meg, s polgári engedetlenséggel, ökumenikus keretek közt felállítottuk azt, idén már sikerült a keresztényellenes polgármestert meghátrálásra bírni, s közterület-használati engedélyt kaptunk" - számol be közösségi oldalán a keresztállítási missziót 2003 óta hanukázásra fel nem cserélő Novák Előd Mi Hazánk-alelnök. Alább a folytatás.

Keresztállítási missziónkat tehát folytatjuk a karácsonyváró adventi időszakban. 2002-ben az Ifjú Magyarok Egyesületének elnökeként kezdtem, majd 2003-tól a Jobbik szervezőjeként folytattam, de mivel ők az utóbbi időkben már inkább hanukázással vannak elfoglalva, a Mi Hazánk Mozgalomra hárult a feladat...

A kereszténység általános jelképe forgalmas közterületekre helyezésének fő célja, hogy az emberek megálljanak egy pillanatra a karácsonyi bevásárlási láz miatti rohanásban, és elgondolkozzanak az ünnep valódi értelmén… A keresztállítási misszió tehát egyfajta tüntetés is népünk fogyasztói társadalommá való züllesztése ellen.

Karácsony üzenete ma is ez az örömhír: „Velünk az Isten” (Mt 1,23). Mi azt is hirdetjük vele, hogy a kereszténység gondolatvilága minden napunk része kell legyen, így jelképesen a kereszteket sem engedjük a templomokba zárni. Ezen eszmeiség alapján javasoltuk a hit- és erkölcstan bevezetését az iskolákban, az egyházi esküvő állami elismerését, illetve magzatéletvédő, szívhangos javaslatunk is keresztény etikai alapokon nyugszik.

A Momentum polgármestere tavaly azzal az indokolással utasította el közterület-használati kérelmünket, hogy a Nyugati téren nincs hely… Később nyíltan beismerte, hogy politikai alapon diszkriminált minket. Majd amikor nem hátráltunk, s polgári engedetlenséggel felállítottuk a keresztet, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságához fordult. A polgármester kiskirálykodó döntése nyomán sajnos nem meglepő, hogy tettlegességig fajult a keresztényellenesség... Tavaly többször megrongálták (még karácsony alatt is!) a Nyugati téren felszentelt keresztünket a momentumos polgármester uszítása nyomán, ide vezetett a nácizása. Nem tolerálták a nemzeti színű gyertyákat sem, ellopták azokat a talapzatról, s megtépkedték az "Áldott karácsonyt és boldog új évet a keresztény és magyar országnak!" feliratokat az ökumenikus keretek közt felállított kereszt talapzatának mind a négy oldalán.

Most, advent első vasárnapjának előestéjén ismét ökumenikus keretek közt állítottuk fel: Dévényi Ferenc katolikus pap szentelte fel, majd Hegedűs Lóránt református lelkipásztor áldotta meg. Aki arra jár a következő hetekben, gyújthat egy mécsest ott…

