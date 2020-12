Anyaország, Koronavírus :: 2020. december 3. 07:36 ::

Új adatok érkeztek: 40%-kal többen halnak meg Magyarországon a koronavírus miatt

Rekordmagas halálozási számot tett közzé a KSH november elejéről. A szokásosnál egy hét alatt 900-zal, 40%-kal többen haltak meg, miközben a hivatalos koronavírusos áldozatok száma alig több mint 600 volt.



Illusztráció: Getty Images

November 2. és 8. között 3356-an haltak meg Magyarországon, ami 40%-os növekedést jelent az előző évek azonos időszakaihoz képest. Ez azt jelenti, hogy a koronavírus-járvány egyre nagyobb hatással van a halálozásra - írja a Portfolió.

A fenti ábrán látható, hogy az elmúlt években ilyenkor 2400-2500 körüli halálozást láthattunk, most viszont ennél sokkal kedvezőtlenebbek a számok. Az adatok ahhoz hasonlíthatók, mintha egy nagyon súlyos influenza-járvány tombolna az országban, miközben az influenzának egyelőre se híre, se hamva. Vagyis a többlethalálozás a koronavírus-járvány eredménye - írja a lap.

Azon a héten hivatalosan alig több mint 600-an haltak meg a koronavírus következményei miatt, miközben nagyjából 900-zal haladja meg az időszak szokásos halálozási számait a heti elhunytak száma.

Miután már egy hónapon át sokkal gyorsabban nő az összes elhunyt száma, mint a koronavírusban hivatalosan meghaltaké, így egyre inkább biztosak lehetünk abban, hogy valójában sokkal többen halnak meg koronavírusban, mint amennyi a hivatalos adat, illetve a vírus minden más ellátásra is kedvezőtlen hatást gyakorolhat.

Alapvetően a narancssárga vonal mentén kellene ingadoznia a többlethalálozást bemutató oszlopoknak is. Egyre alatta, egyszer felette, de alapvetően trend nélkül a vonal körül kellene mozognia, ha a koronavíruson (és a véletlenen) kívül nincs más mozgatórugója a járvány második hullámában az elhunytak számának az előző évekhez képest. Azonban látható, hogy az elmúlt hetekben a többlethalálozás rendre meghaladta a narancssárga vonalat.

Erre kétféle magyarázat lehet:

nem minden koronavírusban elhunyt szerepel a hivatalos statisztikában (koronavírusban hal meg, de nincs pozitív tesztje, ezért nem kerül a koronavírusos elhunytak közé),

a koronavírus annyi egészségügyi kapacitást elvesz, hogy nem marad elegendő a többi betegnek, így esetleg más betegségben (nem koronavírusban) halnak meg.

Nyilván ezek kombinációja is elképzelhető, illetve meghalhat valaki úgy is, hogy nem koronavírussal került kórházba, hanem más betegséggel, de közben elkapja a fertőzést; és lehetnek olyanok is, akik nem igazán mernek orvoshoz fordulni, tartva a járványtól. Mindezek nem meglepőek, hiszen rengeteg országban nagyobb a többlethalálozás ebben az időszakban, mint a koronavírusban hivatalosan elhunytak száma. A kutatók a fenti két tényezővel és azok kombinációjával magyarázzák a helyzetet.

A következő hetekben még nagyobb heti halálozási számokat láthatunk majd, hiszen a koronavírusban elhunytak heti száma november elején még hivatalosan 600 volt, most viszont már több mint 900, írja a Portfolió.