2020. december 9. 16:12

A néppárt szerint a gangbangelés magánügy, a gestapózás nem - de unta Weber a témát, inkább lapoztak

Az Európai Néppárt EP-frakciója szerda délelőtt ülésezett. Az egyeztetésen a várakozásoknak megfelelően nem szavaztak Deutsch Tamásnak, a Fidesz–KDNP delegációvezetőjének lehetséges kizárásáról, és átfogó vitát sem tartottak az ügyében. Manfred Weber, a frakció vezetője ismertette ugyanakkor, hogy harminc aláíró kezdeményezte a Fidesz alapítójának menesztését, illetve a magyar kormánypárt néppárti frakcióból való távozását jelenleg tizenhárom tagállami delegáció támogatja – írja a Magyar Nemzet.

Az online ülésen Deutsch Tamás, illetve az osztrák Othmar Karas, a kizárási kezdeményezés elindítója ismertették az álláspontjaikat.

Deutsch megismételte, hogy a vitatott interjúval nem állt szándékában Manfred Webert megsérteni, hanem a néppárti eljárásrendet, a jogállamisági vita módját kritizálta.

Röviden hozzászólt még Győri Enikő, a Fidesz képviselője, illetve a dán Pernille Weiss is az ügyhöz, majd Weber azt javasolta, hogy inkább a közeljövőben folytassák annak megvitatását. Többen jelentkeztek volna még hozzászólásra, ám jövő héten több formációban is ülésezik a politikai csoport és annak vezetése, így lehetőség lesz a kérdésben való egyeztetésre. Addigra a vétók, a költségvetési patthelyzet ügye is rendeződik.

Szóba került Szájer József botránya is: a frakció vezetése megköszönte a politikus sokéves, magas szakmai színvonalú munkáját, amit a néppártban végzett. Minden egyéb a magánügye – szögezték le.