Anyaország :: 2020. december 20. 18:48 ::

Csak a hegyvidéki területeken van némi esélye a fehér karácsonynak

A jövő hét elején még marad a szürke és enyhe idő. Majd a hét második felében, karácsony első napján már lehet néhol havas eső, hó is. A hétvégére kissé hűl is az idő, akár mínusz 7 fok is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

Hétfőn továbbra is marad a szürkeség, csak elvétve vékonyodhat el a felhőtakaró. A hegyekben zúzmara képződésre is készülni kell. A szitálás mellett néhol gyenge eső is előfordulhat. A minimális hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 Celsius-fok, a maximális hőmérséklet plusz 1 és 6 fok között alakul.

Még kedden is többnyire erősen felhős vagy borult idő várható. Az északi megyékben, illetve a Dunától keletre többfelé várható eső, másutt helyenként lehet gyenge eső, szitálás. A leghidegebb órákban 0 és plusz 4 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben plusz 3 és 8 fokig melegszik a levegő.

Szerdán eleinte erősen felhős, vagy borult idő várható, majd napközben az északkeleti tájak kivételével átmenetileg szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, több órára a nap is kisüthet. Estétől azonban mindenütt ismét beborul az ég. Keleten, északkeleten eső előfordulhat, másutt csapadék nem valószínű. A szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet plusz 2 és 7, a legmagasabb hőmérséklet plusz 6 és 13 fok között valószínű, északkeleten lesz hűvösebb, délnyugaton enyhébb az idő.

Csütörtökön, szenteste napján a nap első felében még csak helyenként, majd egyre többfelé eső, zápor valószínű. A szél többfelé megélénkül, megerősödik. A minimális hőmérséklet 2 és 8, a maximális hőmérséklet 6 és 14 fok között várható.

Karácsony első napján, pénteken eleinte többfelé, majd egyre inkább a déli országrészben lehet csapadékra számítani. A jellemző halmazállapot az eső lesz, azonban elsősorban a hegyvidéki területeken, kisebb eséllyel a délnyugati, déli megyékben havas esőbe, hóba is válthat a csapadék. A szél többfelé megerősödik, a Dunántúlon viharossá is fokozódhat. A leghidegebb órákban 0 és 7, napközben 2 és 7 fok között alakul a hőmérséklet.

Karácsony második napján, szombaton északnyugat felől tovább szakadozik, csökken a felhőzet, napközben gomolyfelhő-képződés és felhőátvonulások várhatóak, több-kevesebb napsütéssel. Helyenként hózáporok alakulhatnak ki. A szél nagy területen erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 4 és plusz 1, a legmagasabb hőmérséklet 0 és plusz 4 fok között alakul.

Vasárnap csapadék nem valószínű. A szél megélénkül, helyenként erős lökések is kísérhetik. A minimális hőmérséklet mínusz 7 és mínusz 1, a maximális hőmérséklet plusz 1 és plusz 5 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.

(MTI)