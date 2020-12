Anyaország :: 2020. december 21. 10:35 ::

Vadonatúj katonai járművek gyártása indulhat meg hazánkban

Újfajta 4x4-es katonai járművek fejlesztése és gyártása indulhat meg Magyarországon 2021-ben – tudta meg a Portfolió. A projektben a Rheinmetall magyar leányvállalata és a HT Division Zrt. vesznek majd részt: ez valószínűleg azt jelenti, hogy német szakértelemmel kerül majd sor a török Nurol Makina kerekes katonai járműveinek fejlesztésére és gyártására Magyarországon.



Fotók: Nurol Makina

Pénteken egyezett meg a Rheinmetall Hungary és a HT Division Zrt. arról, hogy egy közös leányvállalatot hoznának létre, melynek a célja katonai gépjárművek fejlesztése és gyártása lenne Magyarországon egy meg nem nevezett külföldi befektető bevonásával. A HT Division Zrt. az a vállalat, amely a Nurol Makinával, egy török hadiipari céggel tárgyalt újfajta kerekes harcjárművek beszerzéséről, így jó eséllyel a bejelentésben meg nem nevezett harmadik fél a Nurol Makina.

Kétféle harcjármű-típus beszerzése merült fel a török féltől a közelmúltban: az egyik az NMS 4x4, egy könnyű páncélozott, többcélú katonai jármű, a másik pedig az Ejder Yalcin, egy nagyobb, MRAP-konfigurációban működő 4x4-es kerekes páncélos.

A társaságok megegyezéséről egy rövid közlemény jutott el a laphoz, melyben azt írják, hogy a katonai járművek fejlesztése és gyártása a 2021-es év folyamán kezdődhet meg.

Valószínűleg tehát arról van szó, hogy nem egy az egyben „lemásoljuk” a Nurol Makina katonai járműveit, hanem azok csupán alapját képezik majd egy hazai (és európai) igényeknek megfelelően kialakított harcjármű-családnak.

Minden eddigi haderő-fejlesztési bejelentésnél fontos szempont volt a beszerzésre kerülő harcjárművek hazai igényeknek megfelelő kialakítása, erre kiváló példa a nemrég Magyarországra érkezett Leopard 2A4HU család.

Azt is érdemes megjegyezni, hogy ez már a sokadik haderőfejlesztési megállapodás a Rheinmetall-lal idén, amely ipari együttműködéssel is párosul, hiszen a német cég nagy kaliberű lőszergyárat és egy harcjárműgyárat is épít Magyarországon, illetve radarokat is vásárlunk a vállalattól.

Szintén érdekes tényező a projekttel kapcsolatosan, hogy egy 4x4-es jármű fejlesztését ez a vállalkozás kipipálja, tehát a szerdán bejelentett Rheinmetall-lal partnerségben megvalósuló, következő generációs katonai jármű valószínűleg egy 6x6-os vagy egy 8x8-as kerekes jármű lesz, így jó eséllyel igazuk lesz azoknak, akik egy Boxerhez hasonló fejlesztést képzeltek el a bejelentés kapcsán.

Hogy nézhetnek ki az új 4x4-esek?

Ahhoz, hogy megtudjuk, pontosan hogy nézhetnek majd ki az új magyar katonai járművek, érdemes egy pillantást vetni a két említett 4x4-esre, az NMS-re és az Ejder Yalcinra. Mindkét járművel kapcsolatosan föllelhetők olyan tulajdonságok, melyek a közelmúlt haderőfejlesztési beszerzései kapcsán kiemelt fontosságú elvárások voltak: modulárisak és sokoldalúak.

Az NMS egy dinamikus, agilis jármű, amely a magas mobilitás mellett megfelelő védettséget nyújt személyzetének sokféle fenyegetés ellen. Egonomikus és kiváló terepjáró képességekkel rendelkezik, képes áthatolni akár egy 90 centi mély gázlón vagy árkon, illetve följutni egy 70%-os emelkedőn.



A Nurol Makina NMS 4x4-ese

Moduláris páncélzatot használ, ami azt jelenti, hogy küldetésének megfelelően lehet alakítani a katonai jármű páncélvédettségét és felszerelni-leszerelni egyes páncélzati elemeket minimális erőfeszítéssel. Emellett az NMS megfelelő védettséget nyújt aknák és improvizált robbanóeszközök (IED), illetve kézifegyverek ellen is. Nagy előnye a járműnek, hogy kifejezetten lapos, így nem borul fel olyan könnyen egy IED-robbanás esetén, mint a legtöbb amerikai MRAP.

Az NMS számos felszereltséggel érhető el: létezik belőle felderítő, 7 személy szállítására alkalmas személyszállító, illetve tankelhárító és légvédelmi változat is. Felszerelhető egy 7,62 milliméteres, egy 12,7 milliméteres géppuskával vagy egy 40 milliméteres gránátvetővel is – ezeket a fegyverrendszereket ráadásul mind a járműtestből lehet irányítani. Opcionálisan felszerelhető különféle kamerarendszerekkel és digitális irányítórendszerekkel is.

Az Ejder Yalcin egy nagyobb jármű, 9 fő szállítására alkalmas, így még szélesebb azoknak a küldetéseknek a skálája, melyeket segítségével teljesíteni lehet. Az NMS által is vállalható harci feladatok mellett (légvédelem, járművek semlegesítése, gyalogsági támogatás), az Ejder Yalcin képes parancsnoki járműként, mentőjárműként, zavaróállomásként, robbanóanyag-hatástalanító járműként és radarjárműként is funkcionálni.



Ejder Yalcin

Kialakításának köszönhetően terepjáró-képessége is több tekintetben jobb, mint az NMS-é: át tud kelni akár egy 1,1 méter mély árkon vagy gázlón is.

A jármű páncélzata kevésbé moduláris, mint az NMS-é, viszont felszerelhető nukleáris, biológiai és vegyi (CBRN) védelemmel is.

Az egyelőre még nem világos, hogy a magyar fejlesztés miben tér majd el a török harcjármű-típusok konfigurációjától, valószínűleg a projekt előrehaladtával erről több információt tudhatunk majd meg.