Novák Előd feltárta: 39 milliót vett fel egy év alatt a fideszes önkormányzati cégvezető

39 millió forintot vett fel egyetlen év alatt az újbudai önkormányzat egyik előző, tehát fideszes cégvezetője, és a prémiumokkal való visszaélés folytatódik a szivárványkoalíció vezetése alatt is immár tucatnyi cégnél, ezért a Mi Hazánk Mozgalom feljelentést tett a ciklusokon átívelő hűtlen kezelés miatt – jelentette be Novák Előd önkormányzati képviselő, a párt alelnöke a Facebook-oldalán, melyet a cenzorok teljesen letiltottak a felhasználók hírvonaláról.

Szerte az országban sajnos sokszor gyakorlat, hogy az önkormányzatok tulajdonában álló gazdasági társaságoknál az átláthatósággal szemben a látszólagos munkabér akár többszörösét fizetik ki különböző jogcímeken. A Mi Hazánk képviselőjeként közérdekű adatigényléssel fordultam az újbudai önkormányzati cégekhez, és több száz oldalnyi felügyelőbizottsági jegyzőkönyvet is tanulmányozva több százmillió forintnyi olyan prémium kifizetését tártam fel, melyek valójában alapfeladataik voltak a cégvezetőknek – írja Novák Előd, dokumentumokat is megosztva.

Pl. az önkormányzat épületét üzemeltető cégnél néhány helyiség kifestéséért járt milliós prémium. Az egyik új vállalatvezető a tavalyi választás utáni hatalomátvételük után képes volt azt előterjeszteni prémiumfeladatként már tavalyra is a december 1-jétől hatályos megbízása után, hogy a cégvezetés átvétele. Vagy említhetem az előző, Fidesz-érából a közpénzből fizetett Las Vegas-i útjairól elhíresült informatikai cégvezetőt (a helyi Habony Árpádot, aki az efféle utazásokra 25 millió forintot költött közpénzből), az ő milliós prémiummal díjazott feladatcélkitűzése az volt, hogy vegyen magának egy új céges autót – hozta nyilvánosságra Novák.

Közérdekű adatigényléssel feltárta, hogy a legnépesebb kerület rendelőintézetének előző, tehát Fidesz-ciklusbeli vezetője, Kóti Tamás 39 millió forintot vett fel egyetlen év alatt, tavaly, holott munkabére elvileg csak 750 ezer forint, de ennek végül több mint négyszeresét fizették ki neki átláthatatlanul.



Ebben még az önkormányzati cég által fizetendő járulékok nincsenek is benne

Prémium, természetbeni juttatás, SZÉP-kártya, iskolakezdési támogatás jogcímen, és végkielégítésként, mely ellen csak én tiltakoztam a képviselő-testületben, az összes többi párt megszavazta, pedig választási ciklusra szóló, határozott idejű megbízásnál nem járna végkielégítés. A cégvezető képes volt önmaga főnökeként szabadságmegváltásként is több milliót felvenni egy év alatt, pedig valójában sokat hiányozhatott, álláshalmozó volt: a szakrendelő főigazgatója a fizetése mellé önmagával „projektvezetésre” is szerződött 5 évre úgy, hogy a pofátlan szerződés későbbi felmondása esetén is ki kell fizetni a több mint tízmilliós megbízási díjat – írja Novák.



Ellenszavazat nélkül szavazták meg a prémiumok kifizetését az előző ciklusban is, Csernus a Fidesz frakcióvezetője

Az önkormányzat átvilágítását tízmillió forintért végeztette el a DK-s polgármester egy külsős céggel, mely a titkosított, zárt ülésen tárgyalt, de általam az interneten nyilvánosságra hozott jelentésében megállapította, hogy túl sok gazdasági társasága van a hivatalnak, párhuzamosságokkal, ennek ellenére 10-ről 12-re emelte a kifizetőhelynek használt cégek számát a szivárványkoalíció. Újbuda polgármestere a veszélyhelyzetben kapott többletjogával visszaélve önkormányzati testületi döntés nélkül határozott új parkolási cég létrehozásáról, ahogy médiavállalkozást is alapított, a vezetőket pedig pályáztatás nélkül, az önkormányzati képviselőket sem kérdezve meg nevezte ki a polgármester. Mindegyik új cégében csendben felügyelőbizottsági helyet kapott a mandátumarányosan eddig is felülreprezentált Fidesz, mely olyan kompromittált személyeket delegált, akik fb-tagként, sőt egyikük fb-elnökként nem akármihez asszisztált: épp a Las Vegas-i és hasonló utakra 25 millió forintot elhabonyárpádozott igazgatójuk cégében voltak felügyelőbizottsági tagok az érintett előző ciklusban. Egyikük elnökként képes volt Fidesz-irodába összehívni felügyelőbizottsági ülést az önkormányzati cégnek. Így már bizonyítottak: kitűnően fognak asszisztálni pl. a parkolási maffiához is az új parkolási cég felügyelőbizottságában, ilyen alakok kellenek a DK vezette önkormányzatnak, míg a Mi Hazánk Mozgalom nem láthat bele a mutyikba: mandátumarányos képviseletről szó sem lehet az ellenőrző testületekben, ha választaniuk kell: csak a Fidesz!

A DK polgármestere tehát az átláthatóságot kijátszva gátlástalan cégvezetői prémiumokkal sunyin megtöbbszörözi a 750 ezres fizetésüket, pedig az önkormányzat testületi határozatai szerint: „Az ügyvezető feladatait munkaviszonyban látja el, munkabére bruttó 750.000.- Ft/hó.” Szó sem volt állandósult prémiumról, amely ellen a Mi Hazánk Mozgalom tiltakozik. Egyetlen cég felügyelőbizottsága nem támogatta csak a prémium kifizetését: amelynek felügyelőbizottsági tagja lehetek, ahol az ellenőrző testületet így meg tudtam győzni erről, azonban az önkormányzat politikusai végül egyhangúan felülbírálták a döntést, s kifizették mégis a milliókat. A Mi Hazánk Mozgalom tehát egyedül maradt, de követeljük ezután is a korrupt prémiummutyik megszüntetését – zárta írását Novák Előd.