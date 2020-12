Anyaország, Antimagyarizmus :: 2020. december 19. 20:21 ::

Tovább dübörög a Zuckerbook-cenzúra: ezúttal Novák Előd közel 140 ezres oldalát tiltották le a felhasználók hírvonaláról

A választásokat eldöntő Facebook cenzúragépezete ismét lecsapott a Mi Hazánk Mozgalomra: indoklás és értesítés nélkül, sunyin letiltotta a párt alelnökének már közel 140 ezer követővel rendelkező oldalát a felhasználók ún. hírvonaláról, így az egyes bejegyzések korábbi, több tízezres elérései szinte nullára csökkentek, csak a facebook.com/novakelod oldalt közvetlenül felkeresők látják tartalmait. A Facebook-felhasználók kiegyensúlyozottnak hitt, illetve elvileg saját választásaik alapján történő tájékozódása helyett manipulált összeállítású hírvonalat kapnak, balliberális érdekek szerint - írják a pártközleményében. Alább a folytatás.



A Követési beállítások / Kedvencek bejelölésével talán csökkenthető a Facebook cenzúrája

Varga Judit igazságügyi miniszter a napokban írta meg a közösségi oldalról: „úgy állította át a hivatalos Facebook fiókommal kapcsolatos algoritmusokat, hogy ezzel a korábbiakhoz képest töredékére (negyedére-ötödére) esett vissza a bejegyzéseim elérése”, pedig ennek a bejegyzésének is tízezer lájkja van, és azóta is minden posztjánál közel ennyi látható. Novák Előd jóval több Facebook-követővel rendelkező oldalának azonban eddig is jelentősen kisebb elérésszámai voltak, s a december 14-i, Deák téri gyilkos szabadon engedéséről szóló, ezer lájkos bejegyzése után lényegében lenullázódtak a bejegyzései.



Az egyes bejegyzések korábbi, több tízezres elérései egyik napról a másikra szinte nullára csökkentek (csak a facebook.com/novakelod oldalt közvetlenül felkeresők látják), ennek is egy nap alatt ötszáz megjelenése sem volt a mintegy 140 ezer követőnél, így további megosztások sem nagyon voltak, illetve azok sem jelennek meg mások hírvonalain harmadik felhasználónak

A magunkfajták kitiltása a legnagyobb közösségi oldalról, illetve jogaink korlátozása folyamatos: először a legolvasottabb jobboldali hírportál, a Kuruc.info oldalát törölték, majd a cikkei is megoszthatatlanok lettek, a nevét sem lehet leírni az orwelli világban. A Facebook cenzúrával avatkozott bele később többek közt a magyarországi EP-kampányba is, amikor indoklás nélkül törölték a Mi Hazánk Mozgalom elnökének 207 ezer követővel rendelkező hivatalos közösségi oldalát is. Idén októberben pedig törölték a Mi Hazánk Mozgalom több mint 80 ezer követővel rendelkező oldalát is. A liberális jogvédők pedig hallgatnak.

A kormányzatnak egyre sürgetőbb volna szabályoznia a Facebook túlhatalmát, mely nemzetbiztonsági kockázatot is jelent, s a véleménynyilvánítás szabadságát is durván korlátozza. A jogorvoslati lehetőség nélküli, önkényes Facebook-cenzúra ugyanolyan, mint ha pl. egy szórakozóhely tulajdonosa tiltana ki származási alapon bizonyos csoportokat.

