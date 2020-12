Anyaország, Koronavírus :: 2020. december 22. 17:02 ::

Gulyás: szinte biztosan lesz megkülönböztetés azok között, akik beoltatták magukat és akik nem

December 27-től megkezdik az egészségügyi dolgozók oltását, pillanatnyilag 5500 vakcina érkezése biztos az EU-ból, de az azt követő napokban újabb szállítmányok várhatók - közölte keddi online sajtótájékoztatóján a Miniszterelnökséget vezető miniszter.



Illusztráció: Dave Cutler/pnas.org

Gulyás Gergely a kormányinfón hozzátette: az oltásban a koronavírus-megbetegedetteket ellátó kórházak intenzív osztályán dolgozók élveznek elsőbbséget. Megismételte: a kormány minden oltóanyaggyártóval tárgyal, így Kínával és Oroszországgal is. Reméli, ha a kínai vakcinát engedélyezik, onnan is jelentős szállítmányok jöhetnek.

A cél az, hogy hatékony, ellenőrzött oltóanyag álljon rendelkezésre - hangoztatta, egyúttal tudatta: a kormány eddig összesen 17,5 millió adag oltóanyagot kötött le.

Gulyás Gergely mindenkit kért, hogy ha szeretne részt venni az oltásprogramban, regisztráljon a vakcinainfo.gov.hu oldalon. Ezt eddig már több mint 300 ezren tették meg, a cél pedig az, hogy minél többen oltassák be magukat.

Egyértelmű fordulat következett be a koronavírus-fertőzés hazai terjedésében, úgy tűnik, Magyarország túl van a járvány második hullámának csúcspontján a fertőzéseket tekintve - mondta. Reményét fejezte ki, hogy 7-10 nappal az elhalálozások száma is követni fogja a fertőzöttek számában bekövetkezett csökkenést.

A miniszter kiemelte: a vírus egész Európában terjed; Európa-szerte vagy fenntartották az eddigi intézkedéseket, vagy szigorítottak. Jelezte: a kormány továbbra is - legalább január 11-ig - fenntartja az elrendelt védelmi intézkedéseket. Ugyanakkor egy éjszakára, szentestére kivételt tesznek, így a kijárási tilalmat a csütörtökről péntekre virradó éjjelre felfüggesztik - mondta a miniszter, megjegyezve: a 10 fős létszámkorlátba a 14 év alattiak nem számítanak bele.

Mindenkit kért azonban a szabályok betartására, hangsúlyozta ugyanis, az eddigi fegyelmezettség nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a vírus magas fertőzésszám mellett is kontroll alatt volt tartható.

Beszámolt továbbá arról, hogy Magyarország semmilyen személyszállító repülőgépet nem fogad Nagy-Britanniából, hasonlóan az EU-tagállamok többségéhez.

A miniszter beszélt a kormány gazdaságvédelmi intézkedéseiről is, amelyek - mondta - azt szolgálják, hogy a következő nehéz hónapokat a vállalkozások és a családok túl tudják élni, és alkalmasak is arra, hogy a nehéz helyzetben lévők pluszforráshoz jussanak.

Gulyás Gergely közlése szerint a kormány legfontosabb gazdaságvédelmi döntése, hogy 2021. június 30-áig a jelenlegi feltételekkel meghosszabbítják a hitelmoratóriumot, vagyis aki 2020. március 18-a előtt vett fel hitelt, annak van lehetősége a fizetési kötelezettség felfüggesztésére. Hozzátette: jelenleg 2,6 millió család jogosult erre, és 56 százalékuk, majdnem 1,5 millió család igénybe is veszi a moratóriumot. Ez a teljes hitelállomány - ami 6500 milliárd forint - több mint 54 százalékát, 3600 milliárd forintot érint - tette hozzá. Mint mondta, a hiteltörlesztési moratórium lehetőséget ad arra, hogy tőkét vonjanak be a gazdaságba, ezzel pedig védjék a munkahelyeket és segítsék a vállalkozások működését a koronavírus-járvány okozta nehéz gazdasági helyzetben. Elmondta: 987 ezer vállalkozó jogosult a hiteltörlesztési moratóriumra, 48,5 százalékuk élt is ezzel, vagyis majdnem félmillió vállalkozásnak segítenek ezzel. Szavai szerint a teljes hitelállománynak - ami 10 300 milliárd forint - 41,7 százalékára - 4300 milliárd forintnyi állományra - áll fenn a moratórium.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány döntését megelőzően a bankok által a hiteltörlesztési moratóriummal kapcsolatban küldött tájékoztató leveleket tárgytalannak kell tekinteni. A kormány döntése világos: aki fenn akarja tartani a hitelmoratóriumot, annak semmit nem kell tennie, hogy a törlesztését felfüggesszék - jelentette ki.

Hozzátette: arról is döntött a kormány, hogy jövőre a kis- és közepes vállalkozások, egyéni vállalkozások iparűzési adója január 1-jétől a felére csökken, ezzel 150 milliárd forintot hagynak a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknál. A döntés azokra a vállalkozásokra terjed ki, amelyeknél a bevétel nem haladja meg a négymilliárd forintot, és 250-nél kevesebb a dolgozójuk.

Gulyás Gergely emlékeztetett: 2011-ben az önkormányzatok 460 milliárd forinthoz jutottak az iparűzési adóból, 2019-ben pedig majdnem 800 milliárd forinthoz. Jelezte: a kormány döntése, amivel 150 milliárd forintot hagynak a vállalkozásoknál, azt eredményezi, hogy 2017-es, 2018-as szinten részesülnek az önkormányzatok az iparűzési adóból, azaz a 2011-es állapotokhoz képest így is több mint 50 százalékkal nagyobb lesz a bevételük. Jelezte: a 25 ezer fő alatti önkormányzatoknál automatikus lesz a kompenzáció, a nagyobb településeken "nyitottak a tárgyalásra". Hangsúlyozta: közös érdek az önkormányzatok működőképessége, és jó lenne, ha a viták nem kizárólag pártpolitikai vonalak mentén zajlanának. Kiemelte: közös érdeke a magyar államnak, beleértve az önkormányzatokat is, hogy a vállalkozások ezt a nehéz időszakot a lehető legnagyobb mértékben éljék túl.

A kormány döntött arról is, hogy a gyermeket nevelők, gyermeket váró családok megsegítése érdekében hatmillió forintig legfeljebb 3 százalékos kamatozású lakásfelújítási kölcsönt adnak, ennek a fele vissza nem térítendő támogatás.

Felhívta a figyelmet: rendkívül fontos a munkahelyek megtartása, a legfontosabb eredménye a kormánynak, hogy a nehéz gazdasági helyzetben is majdnem 4,5 millión dolgoznak Magyarországon, majdnem 900 ezerrel többen, mint a 2010-es kormányváltáskor.

A Miniszterelnökség vezetője a kérdésekre adott válaszaiban úgy fogalmazott, az "elvtelenség koalíciója" jött létre az ellenzéki oldalon, hiszen a formálódó összefogásban alig vesz részt olyan párt, amely korábban ne zárta volna ki kategórikusan a másikkal való együttműködést. Példaként említette a Jobbikot, amely kifejezetten Gyurcsány Ferenccel szemben jött létre, most pedig az "ő kenyerét eszik", és szerinte ugyanez igaz a Momentumra is.

Kiemelte, a "szélsőjobboldaltól a szélsőbaloldalig" tartó koalíció nyilvánvalóan alkalmatlan az ország kormányzására, egyetlen közös céljuk a hatalom megszerzése. Gulyás Gergely szerint az ellenzéki együttműködésnek semmilyen elvi alapja nincs, a kormány minden eredményének elutasítása pedig aligha lehet sikeres, ezért hatalomra kerülésüknek az ország inná meg a levét.

A miniszter megjegyezte, legfeljebb viccként értékelhető, hogy a "rablóprivatizáció" idején "pártállami kapcsolatait latba vetve" multimilliárdossá vált Gyurcsány Ferencnek, a magyar politika "legkorruptabb figurájának" listájára csak a korrupcióval szembeni fellépést hangoztatva lehet felkerülni. Gulyás Gergely szerint ez ahhoz hasonlítható, mintha a rabló a magántulajdon szentségét hirdetné a "rabolt holmi tetején".

A kormányszóvivő ugyancsak kérdésre elmondta, a kabinet január 2-3. között önkéntes és ingyenes tesztelést biztosít az óvodai és iskolai dolgozóknak, akik december 23-30. között foglalhatnak online időpontokat. A tesztelést a kormányhivatalok végzik, 99 helyszínen - tette hozzá.

A Miniszterelnökség vezetője újabb kérdésre közölte, a kormány a józan ész és a méltányosság elve alapján döntött a szentestére vonatkozó enyhítésről. Megjegyezte, a kijárási tilalom egy alkalomra szóló felfüggesztése nem növeli érdemben a kockázatokat, emellett biztosítani akarták a részvételt az éjféli miséken is.

Gulyás Gergely emlékeztetett, a jelenlegi veszélyhelyzet február 7-én jár le, meghosszabbításáról pedig 15 napra szólóan a kormány, azt követően pedig az Országgyűlés dönthet majd.

A járványnak akkor lesz vége, ha az oltóanyag rendelkezésre áll - erősítette meg a miniszter, hozzátéve, a kormány 16 millió adag oltóanyagot kötött le az Európai Unión keresztül, ami 8 millió ember beoltásához elegendő, a társadalom 60-65 százalékának beoltásával pedig már elérhető az úgynevezett nyájimmunitás.

Arra a kérdésre, a kormány lehetségesnek tartja-e, hogy különbséget tegyenek azok között, akik beoltatták magukat és akik nem, azt felelte: szinte biztosan lesznek ilyen szabályok, például a légitársaságoknál. Úgy fogalmazott, az oltási könyv - az útlevél és a személyi igazolvány mellett - fontos okirat lesz a tömeges oltás után.

Azzal kapcsolatban, hogy január 11. után is marad-e a középiskolákban a digitális tanrend, a miniszter azt felelte: az operatív törzs dönt majd erről.

A hitelmoratórium meghosszabbításával kapcsolatos kérdésre megjegyezte, az eddigi adósi magatartás a meghatározó, tehát például, ha eddig valaki fizette az adósságát, csak akkor kell jelentkeznie, ha a következő fél évben ezt már nem akarja.

Gulyás Gergely közölte, a kormány január-március között több ezer milliárd forint értékében ír ki uniós pályázatokat, ami lehetővé teszi, hogy a vállalkozások tőkéhez jussanak egy gazdaságilag nehéz időszakban, és így munkahelyeket tudjanak megőrizni, illetve létrehozni. A kabinet reményei szerint mindez ahhoz is hozzájárul, hogy 2021-ben "kézzelfogható" legyen a gazdasági növekedés - mondta.

A Miniszterelnökség vezetője elmondta, pártpolitikai vitákat lát az iparűzési adó felének elengedése ügyében, szerinte ugyanis, ha a "jobboldali" polgármesterek képesek kezelni a helyzetet, akkor a baloldaliaknak is meg kell tudniuk oldani ugyanezt. Kiemelte, Budapest a legtöbb tartalékkal rendelkező, leggazdagabb önkormányzat, ezért itt lehet a legkönnyebben kigazdálkodni a bevételkiesést. A kormány intézkedése pénzt hagy a vállalkozásoknál, de nem vesz el olyan sokat Budapesttől, amennyit az ellenzék állít, legfeljebb néhány tízmilliárd forintot - mondta Gulyás Gergely, aki közölte azt is, a főváros helyi iparűzési adóbevétele 2011-ben 182 milliárd forint volt, tavaly pedig már 294 milliárd forint.

Gulyás Gergely kérdésre szólt arról is, a magyar volt az egyik legeredményesebb gazdasági védekezés Európában, ugyanis általában a negyedik-ötödik helyen vagyunk a munkanélküliségi adatokat tekintve, a foglalkoztatottak száma pedig csak 26 ezerrel lett kevesebb, mint egy évvel korábban. Ez jól mutatja, hogy mennyire eredményesek voltak a kabinet gazdaságélénkítési, valamint bér- és vállalkozástámogatási intézkedései - mondta.

A Norvég Alappal kapcsolatos kérdésre a miniszter azt mondta: a kormány örül, hogy hat-hét évnyi vita után sikerült megállapodni Norvégiával az alap forrásainak elosztásáról, így a pályázatok kiírása, elbírálása és az összesen 214 millió euró kiosztása a két ország jelöltjeiből álló, közösen létrehozott civil alap segítségével történik majd.

Arra a kérdésre, hogy terveznek-e bármilyen lépést a külföldi tulajdonú kiskereskedelmi láncok ellen, azt válaszolta: nincs ilyen tervük.

A hulladék-újrahasznosítás témájában elmondta: a kormány olyan hulladékgazdálkodási rendszert akar létrehozni, amelyben az újrahasznosítás aránya minden korábbinál nagyobb.

A kárpátaljai magyarság védelméről szólva Gulyás Gergely kiemelte: nem becsülné le az eddig alkalmazott eszközöket, mert Ukrajna - Magyarország hozzájárulása híján - semmilyen megállapodást nem tud aláírni a NATO-val és az EU-val addig, amíg a magyar nemzetiségi jogokat súlyosan korlátozza. A magyar kormány azt reméli, Ukrajna is belátja, hogy a saját érdeke a jószomszédi viszony kialakítása - számol be az MTI.

Frissítés: csak oltásigazolással mehetünk majd be egy sor helyre Magyarországon is

2021 arról szólhat, hogy egy sor szolgáltatást nem vehetünk majd igénybe a koronavírus elleni beoltottságunkat igazoló valamilyen jel (pl. hivatalos igazolvány vagy QR-kód) megléte nélkül – írta egy hónappal ezelőtt a Portfolió. Gulyás Gergely miniszter ma teljes természetességgel beszélt arról a Kormányinfón, hogy „az oltási könyv fontos okirat lesz majd a tömeges oltást követő hónapokban.”

Gulyás: egészen biztosan lesznek ilyen szabályok

Lehetségesnek tartja-e a kormány, hogy lesz olyan szabályozás, amely különbséget tesz az emberek között aszerint, beoltatták-e magukat a koronavírus elleni vakcinával vagy sem? Lesz-e például vakcinaútlevél, vagy mondjuk egy mozi, színház, fesztiválszervező kikötheti-e, hogy a rendezvényt csak beoltott ember látogathatja? Esetleg a korlátozó szabályok alól mentesülhetnek-e a beoltottak? – hangzott el a sajtókérdés a mai Kormányinfón.

Gulyás Gergely szerint „egészen biztosan lesznek ilyen szabályok, nemcsak Magyarországon, hanem Európában mindenütt, tehát az oltási könyv az útlevél vagy a személyi igazolvány mellett szerintem egy fontos okirat lesz majd a tömeges oltást követő hónapokban. Majdnem biztos, hogy légitársaságok is fognak ilyen szabályokat előírni, Magyarországon és külföldön egyaránt lehetnek ilyen szabályok.”

Ehhez képest egy friss KSH-felmérés szerint a magyarok alig 15 százaléka oltatná be magát valamelyik koronavírus elleni vakcinával. Az ország fele bizonytalan.

Az említett cikkből néhány külföldi példa az oltásigazolás megkövetelésére:

Focimeccsre oltásigazolással

Egyedi QR-kódot kaphatnak a mobiltelefonjukra azok a britek, akik megkapták a védőoltást, hogy ezzel vehessenek csak részt focimérkőzéseken, színházi előadásokon és más eseményeken – jelezte a brit kormány a Daily Mail szerint, hozzátéve, a tervek még korai szakaszban járnak. A nagy létszámú események jelenleg magas kockázatot hordoznak – indokolják a britek. Matt Hancock egészségügyi miniszter szerint az oltást nem szeretnék kötelezővé tenni (egyes híradások szerint ugyanakkor ezt nem zárta ki), nem utolsó sorban azért, mert szerinte az emberek egyszerűen akarni fogják, hogy megkapják. Azóta egyébként Nadhim Zahawi, Nagy-Britannia oltatásért felelős minisztere is nyilatkozott: „Szerintem valószínűleg sor kerül majd arra, hogy az éttermek, a bárok és a mozik, illetve más létesítmények, például sportközpontok is használni fogják ezt a rendszert, ahogy az appot is használták” – mondta Zahawi a BBC-nek.

Koncertre oltásigazolással

A jegyforgalmazást végző Ticketmaster a Billboard szerint azt tervezi, hogy a koncertek előtt ellenőrzi, hogy a résztvevők rendelkeznek-e a koronavírus elleni oltással. Ehhez szintén mobiltelefonos megoldást vezetnének be, ugyanakkor az oltásigazolás mellett a 24-72 órán belül elvégzett, negatív eredményű koronavírus-tesztet is elfogadnák. Három pilléren nyugszik a még nem véglegesített terv: a kaliforniai székhelyű cég digitális applikációja mellett egy harmadik feles információszolgáltató (amilyen pl. a CLEAR Health Pass) és egy teszt- vagy vakcinaforgalmazó (mint pl. a Labcorp vagy a CVS) együttműködését is igénybe vennék.

Fesztiválra oltásigazolással

Amennyiben a koronavírus elleni vakcina széles körben elterjedt lesz Hollandiában, a fesztiválok és koncerthelyszínek meg kell, hogy különböztessék azokat, akiket már beoltottak a koronavírussal szemben azoktól, akiket még nem. Ezt Berend Schans, a Holland Koncerthelyszínek és Fesztiválok Szövetségének igazgatója nyilatkozta, hozzátéve: lehetőséget lát arra, hogy visszautasítsák az oltással nem rendelkező emberek belépését a fesztiválokra, és ezt javasolja is a szövetségük. Az amszterdami RAI és a rotterdami Ahoy konferenciaközpont is negatív tesztet vagy oltásigazolást kérne a résztvevőktől.

Repülni oltásigazolással

Ausztrália nemzeti légitársasága, amelyet egyben a világ legbiztonságosabb légitársaságaként tartanak számon, bejelentette, hogy csak azok a külföldiek utazhatnak a fedélzetén, akik bizonyítani tudják, hogy megkapták a koronavírus elleni vakcinát – számolt róla a CNN. A légitársaságnál úgy vélik, mások is követhetik a példájukat. Ez a cég egyébként az első, amelyik a légiközlekedés igénybevételében feltételül szabná az oltás igazolását.

Munkahelyre oltásigazolással

A brit konvervatív képviselő, Tom Tugendhat odáig ment a Huffington Post szerint, hogy szerinte azok, akik visszautasítják majd az oltást, egy napon azzal szembesülhetnek, hogy kizárják őket a munkahelyükről, és nem léphetnek például be az irodába. Szerinte számos társadalmi színtéren oltásigazolással lehet majd szolgáltatásokat igénybe venni.

