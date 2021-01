Anyaország :: 2021. január 5. 08:35 ::

Szájer visszaküldi diplomata-útlevelét - szabad az út a belga ügyészség előtt

Addig nem folyhat le a belga büntetőeljárás kábítószerrel való visszaélés gyanúja miatt, amíg Szájer József politikai vagy diplomáciai mentességet élvez. A Blikk megtudta: az Európai Parlamentből távozó politikus úgy döntött, megválik diplomata-útlevelétől.

Január másodikától nem európai parlamenti képviselő többé Szájer József. A hosszú karrier után végül dicstelenül távozó politikus kiürítette az irodáit, leadta a kulcsait, az igazolványát, szavazókártyáját és a számítógépeit, de közvetlen kollégái nem árulták el, személyesen tette-e. Miután botránya tavaly december elsején kiderült, Szájer nem vett részt a parlament munkájában, még olyan, számára kedves előterjesztést sem prezentált az ülésteremben, amelyen korábban heteken, hónapokon át dolgozott. Teljesen eltűnt a nyilvánosság elől, nem észlelték sem Brüsszelben, sem Strassburgban, sem Sopronban vagy Budapesten - írja a bulvárlap.

A fideszes képviselő azután mondott le mandátumáról, hogy véres kézzel, droggal a táskájában menekült a rendőrök elől az ereszcsatornán, amikor rajtakapták, hogy a szigorú koronavírus elleni rendelkezéseket megsértve huszonötödmagával részt vett egy brüsszeli buzeránsorgián. Most, hogy a parlamenti mandátuma megszűnt, a büntetőjogi felelősség kérdése is előtérbe kerülhet, hiszen Szájert nem védi tovább a parlamenti képviselői mentelmi joga. Márpedig a kábítószerrel való visszaélés miatt 3 és 5 év közötti szabadságvesztést, illetve 8 ezertől 800 ezer euróig terjedő pénzbüntetést is kiróhat rá a belga bíróság.

– A büntetőeljárást egészen addig nem lehet lefolytatni, amíg a diplomáciai vagy a parlamenti mentelmi jog meg nem szűnik – írta korábban a belga ügyészség. Ám mint európai parlamenti képviselő, Szájer József magyar diplomáciai útlevéllel is rendelkezik. A magyar külügyminisztérium sokáig nem árulta el, hogy brüsszeli mandátuma lejárta után bevonja-e Szájer okafogyottá vált diplomáciai útlevelét. A Blikk tegnap egy hónap alatt harmadszor tette fel a kérdést, mire megérkezett válasz:

– Szájer József képviselő úr jelezte, hogy visszaküldi a diplomata útlevelét – közölte a Külügyminisztérium. Arról nem írtak, hogy ez mikor történik meg, de a válasz alapján feltehetően a közeljövőben.

A lap által megkérdezett szakértő szerint ha Szájer megtartaná a speciális útlevelét, a belga ügyészség sem folytathatná le ellene a büntetőeljárást.

– A diplomata-útlevél egyet jelent a diplomáciai mentességgel. Amíg azt a küldő állam fel nem oldja, az illető érinthetetlen – mondta az ügy kényessége miatt a neve elhallgatását kérő nemzetközi jogász.

Szájer jogosultsága a diplomata-útlevélre egyébként a képviselői megbízatása végével megszűnt. A törvény szerint ekkortól csak „rendkívül indokolt esetben”, külügyminiszteri engedéllyel birtokolhatna ilyen okmányt. Ilyen engedéllyel rendelkezik egyébként - a 2016-os Európa-bajnokságon mutatott játékának köszönhetően - a Debrecenben futballozó Dzsudzsák Balázs. A diplomata-útlevél birtokosa adó- és vízummentesen utazhat, elkerülheti a vámvizsgálatot, jogosult lehet a diplomata-rendszám használatára, és a nemzetközi jog alapján még a hazájában is diplomáciai mentességet élvez.

A belga ügyészség a nyomozás érdekeire hivatkozva tegnap nem kívánt további tájékoztatást adni Szájer József ügyében.

