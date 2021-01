Anyaország, Videók :: 2021. január 10. 12:10 ::

Obama: Trump vesztett, de ott van még a Fülöp-szigetek és Magyarország

A volt amerikai elnök Trevor Noah műsorvezetővel beszélgetett a Daily Show különkiadásában. Az interjú apropója Obama nemrégen megjelent könyve, az Egy ígéret földje.

A beszélgetés elején Noah arról kérdezi a volt elnököt, hogy ki az, akivel tartja még a kapcsolatot, szokott-e mémeket küldözgetni például Angela Merkelnek és hogy hogyan őrzi meg az optimizmusát olyan körülmények között, amilyenek ma a világban uralkodnak. Válaszában Obama először Merkel vezetői tevékenységét méltatja és a demokratikus államok egyik vezetői típusaként jellemzi, "ezek azok a jó emberek, akik jó célokért küzdenek, és hatalomba is kerülnek". Itt megismételte egy Dél-Afrikában tartott beszédének mondanivalóját, mely szerint létezik ez a vezetői típus, mely demokratikus alapokon irányít, az embereket is bevonva a döntéshozatalba, és létezik az erős ember típusa.

Ez utóbbit úgy jellemzi, hogy fentről lefelé uralkodó, hierarchikus rendszer, az állampolgárait alattvalókként kezelő attitűddel vezeti az országot, melynek élére megválasztották. "Ez történik az Egyesült Államokban is, és ennek nem lesz vége csak azért, mert Donald Trump elveszítette az elnökválasztást. Látunk erre példát a Fülöp-szigeteken, Magyarországon és még néhány afrikai és ázsiai országban" - mondta Barack Obama.

Szerinte ez két teljesen eltérő értelmezése annak, mit jelent vezetőnek lenni. Az elnök beszél még arról is, hogy Amerikának nem kell feltétlenül a világ rendőrségének szerepét betölteni, mert értékein és elvein ma már számos másik ország is osztozik, ezért nem kell feltétlenül tartania attól sem, hogy a kialakuló multipoláris világrendben esetleg a saját lábukra állnak más országok is.