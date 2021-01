Anyaország, Cigánybűnözés :: 2021. január 10. 20:05 ::

Ütötték, rúgták, szúrták, de nem merült fel bűncselekmény gyanúja az 56 éves halott esetében

2020. január 4-én családtagjai holtan találtak nappalijában egy 56 éves dunavarsányi férfit. A helyszínen nem merült fel bűncselekmény gyanúja, ezért közigazgatási hatósági eljárás indult az elsődleges orvosi vélemény szerint a 2019. év utolsó napján bekövetkezhetett halál körülményeinek tisztázására. Az igazságügyi orvosszakértő bevonásával végzett boncolás alkalmával öt nappal később a férfi testén bántalmazásból eredő sérüléseket rögzítettek, ezért az eljárást a büntetőeljárás szabályai szerint, emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatták a Pest megyei életvédelmi nyomozók.

Az elfogáshoz számukra elegendő volt 24 óra, egy Komárom-Esztergom megyei településről 2020. január 10-én este két férfit és két nőt állítottak elő. Akkor a 36 éves B. Krisztián, élettársa a 41 éves N. Károlyné, és a nő fia, a 18 éves N. Tamás ellen indítottak eljárást, utóbbi barátnője első körben tanúként szerepelt az ügyben. A most 19 éves N. Nikolettáról azonban később kiderült, részt vett az élet elleni cselekményben, ezért őt, majd egy ötödik szereplőt, egy most 15 éves lányt is gyanúsítottként számoltattak el.

A nyomozás a gyanúsítottak maguknak és egymásnak is ellentmondó vallomásai ellenére feltárta, a társaság tagjai 2019. december 31-én este úgy döntöttek, ellátogatnak egyikük ismerőséhez, és megszerzik a pénzét. Önként nem adta, ezért nekiestek, ütötték, rúgták, szúrták, majd amikor nem mozdult, összeszedték, amit értékesnek hittek. Kiürítették a hűtőszekrényt, az ott talált szalonnát, tojást, süteményt, valamint a ház többi részében felkutatott ékszereket, kozmetikai cikkeket nejlonszatyorba pakolták, majd áldozatukat sorsára hagyva elmenekültek a helyszínről.

Az öt, jelenleg is letartóztatásban lévő gyanúsítottal szemben a Pest megyei rendőrök befejezték a nyomozást, a nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatott eljárás iratait átadták az ügyészségnek - közölték a Police.hu-n.