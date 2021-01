Anyaország, Koronavírus :: 2021. január 20. 12:40 ::

A vendéglátóhelyek és edzőtermek újranyitását követeli a Mi Hazánk

A vendéglátóhelyek és az edzőtermek újranyitását szorgalmazza a Mi Hazánk egyedüli pártként Magyarországon, bár Európa-szerte egyre nagyobb volumenű a tiltakozás, és például Matteo Salvini vagy Nigel Farage pártja is lezárásellenes. A cél elérése érdekében aláírásgyűjtésbe is kezdtünk: a honlapunkon, a mihazank.hu/lezarasellen címen lehet ehhez csatlakozni. A mostani szabályozás következetlen, és több esetben ordít a kormány kettős mércéje, ami elfogadhatatlan - írják közleményükben, alább a folytatás.



Csontváz egy éttermi asztalnál a lezárások elleni tiltakozásként Rómában (fotó: Antonio Masiello / Getty Images)

A Mi Hazánk szerint érthetetlen, hogy miközben a plázákban emberek ezrei zsúfolódhatnak össze egyszerre, addig semmilyen vendéglátóhelyre nem mehet soha senki, még akkor sem, ha adott esetben maszkot visel, távolságot tart, rendelkezésre állnak a fertőtlenítéshez szükséges eszközök, és a szellőztetés is biztosított. Ez nyilvánvalóan abszurd.

A Mi Hazánk szerint nem nézheti tétlenül tovább a magyar kormány ennek a szektornak a túlélési küzdelmét: azonnal tárgyalóasztalhoz kell ülniük az ágazat képviselőivel, és megegyezni velük a korlátozások legalább részleges feloldásáról, illetve a további gazdasági segítségnyújtásról. A kormány eddigi csomagja ugyanis annyit ér, mint halottnak a csók: hiába vállalták át a bérek egy részét, már tavaly is hónapok bevétele esett ki teljes egészében, miközben például a bérleti díj a vendéglátósok nyakán maradt.

Hasonlóan káros az edzőtermek zárva tartása is: miközben az erős immunrendszerre nagyobb szükség lenne, mint járványmentes időkben, észszerűtlenül akadályozzák a sportolás lehetőségét az edzőtermek, uszodák zárva tartásával, sőt az este nyolc óra utáni szabadtéri sportolás tiltásával is. Ha ezen létesítményekben is megfelelő higiéniai szabályokkal, de lehetővé tennék a nyitást, nagyban segítenék a sportolni vágyókat és nem mellesleg a november óta jó esetben a tartalékait, rosszabb esetben hiteleket felélő tulajdonosokat, dolgozókat is.

A Mi Hazánk tehát egyedüli pártként áll a méltatlanul és következetlenül korlátozott vendéglátósok és sportolni vágyók oldalán - szögezi le Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese.