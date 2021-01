Anyaország, Koronavírus :: 2021. január 26. 19:14 ::

"Oltásbűnözésbe" keveredett a gyöngyösi polgármester, de már megbánta

Soron kívül jutott hozzá a koronavírus-védőoltáshoz Hiesz György, Gyöngyös ellenzéki polgármestere – írja a PestiSrácok nyomán a 24. A 2019-es önkormányzati választáson a DK, a Momentum és az MSZP közös jelöltjeként indult Hiesz a vakcinát január elején kapta meg, amikor a járványügyi szabályok szerint csak az egészségügyi, majd idősotthoni dolgozók és ápoltak voltak jogosultak az oltásra.

Hiesz a Gyöngyösi Városi Televíziónak adott interjújában elmondta, hogy január első napjaiban a kórház személyzete egy idősotthonba ment beoltani az ott lakókat, viszont jóval több oltást vittek magukkal, mint amennyire igény volt. Másfél órája volt a személyzetnek arra, hogy eldöntsék, kukába kerüljön-e több tucatnyi vakcina, ezért értesítették a háziorvosokat, és ők hívtak „általuk ismert személyeket” – nyilatkozta a polgármester.

Ilyen telefonhívást kapott ő is szombaton, hogy „sok vakcina megmaradt, menjen be, van egy órája, döntse el, hogy igen vagy nem”. Ő pedig úgy döntött, hogy beoltatja magát. Hiesz György azt állítja, nem is tudja, mi az oltás sorrendje. Végül azt mondta, hogy hibázott és bocsánatot kér, de nem tudta, hogy ha egy „szakszemélyzet felhívja, akkor jó vagy nem jó döntés, hogy beoltassa magát”.