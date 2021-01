A történet egy képről, egy alá kommentelt szövegről és egy későbbi magyarázkodásról szól - írja a Feol. A képet nem mutatták meg, mert annyira gusztustalan, hogy a lap hasábjai nem tűrik annak megjelentetését. Szavakkal leírva: egy használt gumióvszert tartó kéz képe mellé odaillesztve egy, a gyermek Jézust kezében tartó Szűz Máriát ábrázoló kép. Alatta a komment: „Ez kellett volna anno Máriának, és akkor nem kellett volna kitalálni egy egész „vallást” egy félre… miatt.”

A kommentelő Csiki Szilárd, Pusztaszabolcs alpolgármestere. Az eset nem a napokban történt, fogalmazzunk úgy, hogy a hetekben. Pusztaszabolcson híre ment a dolognak, reakciók követték, s hogy kerek legyen a történet, a lap közölte az alpolgármester e témában írt külön bejegyzését is:

Korábban templommal kampányolt a moslék

Az esettel kapcsolatban a lap megkereste Baltási Nándor katolikus plébánost, aki Dunaújváros mellett Pusztaszabolcson is egyházi szolgálatban áll, hogy megkérdezzék, mit szól mindehhez. A következő választ kapták tőle:

Pusztaszabolcs jelenlegi vezetése az önkormányzati választási kampányban a templommal a háttérben fényképezkedett, ez volt a kampányfotójuk. A képen az akkor még jelöltek láthatók, akik az MSZP-t, a Jobbikot, a DK-t és még nem tudom, milyen pártokat képviselnek. Lehet valaki istentagadó, vallástalan, akkor maradjon meg abban a világban. De amikor kampányhoz a templomot látja nyerőnek, és benne a Szűz Mária iránti tiszteletet is – különben nem katolikus templomot választott volna a kereszt­tel –, akkor azzal akarja eladni magát, amikor a keresztények mocskos gúnyolása a divat, akkor azzal. Talán nem is a körülmények és előzmények, hanem a puszta tény, a képpel kifejezett álláspont, a vallásos ember hitének meggyalázása a lényeg. Beszállni a versenybe, ki tud ocsmányabbat kitalálni a kereszténység gúnyolására. Most az elsők között van, ha nem az első ebben a pusztaszabolcsi alpolgármester és a vele választást nyerők.