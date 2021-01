„Be kell vallanom, hogy csak most leszek 18.” „Szűz vagy?” „Dehogy!” „Az nem baj.” „Akkor is mehetek?” „Igen, ha nem jelentenek fel kiskorú megrontásáért.” „Szeretnél megrontani?” „Nagyon. Egész délelőtt.”

A fenti párbeszéd nem egy pikáns regény részlete: az Ynet izraeli hírportál tett közzé egy internetes beszélgetést, amely szerint egy magyarországi rabbi így próbált elcsábítani egy lányt azt követően is, hogy a nő egyértelművé tette számára: még nem múlt el 18 éves. A lap egy felvételt is közzétett, amelyet a rabbi a lánynak küldött magáról: ezen vélhetően az egyházi ember meztelen felsőteste látható, írja a Blikk.

A botrányt egy nemrégiben a hálóra került honlap robbantotta ki (időközben levették a képeket - a szerk.), amely elkezdte kiteregetni egyes, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) kötelékébe tartozó rabbik szennyesét. A lap két vallási vezető viselt dolgáról is írt részletesen. Egyikük, egy észak-magyarországi város rabbija a vádak szerint valódi nagytermészetű férfi lehetett, mivel állítólag több olyan nővel is intim kapcsolatot ápolt, akik a zsidó vallást kívánták felvenni. Az áttéréshez szükséges megszokott elvárások mellé a testi örömszerzés is felkerült, amit a nők – felismerve, hogy a betérésük csak így lehet sikeres – meg is tettek a vallási vezetővel.