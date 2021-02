Anyaország :: 2021. február 1. 10:34 ::

Orbán nincstelen, Matolcsynak nincs megtakarítása, Kövér még tartozik is - ennyire néznek hülyének idén is

Megjelentek a 2021-es vagyonnyilatkozatok, de a valósággal ezúttal sem sikerült találkozni.

Fidesz-KDNP, kormány, "közjogi méltóságok"

Továbbra sem egyértelmű, miből jachtozott tavaly nyáron az Adrián Szijjártó Péter, a 2021-es vagyonnyilatkozatában ugyanis nem tér ki erre. Azt viszont jelezte, hogy a szüleinek még mindig nem fizette vissza a dunakeszi házának megvásárlása miatt fennálló 30 millió forintos tartozását.

Rogán Antal viszont jó évet zárt: nem elég, hogy 2019. őszi válása után máris megnősült, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője még a megtakarításait is növelni tudta, sőt bruttó 157 millió forintot kapott a Mobilsign Kft.-től találmány-hasznosítási díj címen.

A köztársasági elnök is jól gazdálkodott a pénzével. Míg Áder Jánosnak 2019 végén még csak 3,9 millió forintos megtakarítása volt, tavaly év végére már 27,4 millió.

A miniszterelnök ugyanakkor a hivatalos tájékoztatás szerint igen szerényen él: Orbán Viktornak nincs autója, nagy értékű ingósága és megtakarítása sem. Van viszont még egy jelzáloghitele, amelyet a feleségével együtt vett fel, és még 882 ezer forintot vissza kell fizetnie. Kövér László házelnöknek egy fél lakása van, egy 2014-vett Skoda Superbje és 10 millió forintos hiteltartozása.

A többi között hivatali vesztegetés elfogadásával vádolt Boldog István tavaly megvette egy kétpói gyümölcsös háromnegyedét, ezzel négyre emelkedett ingatlanainak száma. Más vagyontárgya nincs, de 3,5 millió forintos életbiztosítással rendelkezik, és 70 ezer forinttal tartozik a banknak.

Polt Péter a meglévő hat ingatlan mellé, amelyekben részben vagy egészben tulajdonos volt, 2020-ban felesben vásárolt egy 107 négyzetméteres, terasszal és garázzsal rendelkező lakást a XII. kerületben. Ezen kívül van egy 2014-ben vásárolt Opel Mokkája, egy 2016-ban vásárolt vitorlás kishajója és 12 millió forint pénzintézeti számlakövetelése. Legfőbb ügyészként évente nettó 39 millió forintot keres, de nem ez az egyetlen jövedelme: egyetemi oktató a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, amiért évente nettó 7,5 millió forintot kap, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen pedig vizsgáztatni szokott, esetenként 29 ezer forintért.

Gulyás Gergely két budapesti, XI. kerületi lakás tulajdonosa (az egyik 95, a másik 52 négyzetméteres), ezen kívül azonban gyakorlatilag semmije nincs: se autó, se műtárgy, se értékpapír, se megtakarítás. A Miniszterelnökség vezetője feltüntetett azonban egy 120 ezer svájci frankos hitelt, amelynek a felét folyamatosan törleszti, a magánszemélyekkel szembeni tartozása 2 millió forint. Miniszteri jövedelme 1,9 millió forint.

Lázár János vagyonnyilatkozata szerint tavaly egy 16 hektáros földeáki szántóval gyarapodott, illetve lízingelt egy Land Rover Defender terepjárót. A tavalyi 20 millióról 40 millióra nőtt a magánszemélyekkel szembeni tartozása, 12 millió forint készpénzállományt tüntetett fel. Nyolcról 22 százalékra nőtt tulajdoni hányada a Grosswiese Zrt-ben. Ez az a cég, amely a Hódmezővásárhelyhez tartozó batidai tanyavilágban felépített vadászkastélyt birtokolja.

Alaposan megcsappant az ügyvédi irodájából származó bevétele Bajkai Istvánnak. Míg 2019-ben bruttó 161 millió forintot tudott kivenni belőle, 2020-ban bruttó 148 ezer forintot. Szomorkodásra azonban nincs oka, hiszen a havi bruttó 1,6 millió forintos képviselői fizetése mellett volt más bevétele is: a Marek József Alapítvány kuratóriumi tagjaként 1,5 millió forintot kapott havonta, a fideszes médiakonglomerátum, a KESMA kuratóriumi tagjaként pedig havi bruttó 752 ezer forintot. Növelni tudta a nemesfémben tartott vagyonát is (42 millió forintról 65 millió forintra), pénzintézeti számlakövetelése 35 millió forint, más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés összege pedig 108 millió forint. Hitele nincs.

Kósa Lajos 5 millió forinttal tartozik a banknak, 9 millió forinttal magánszemélyeknek, ez azonban nem akadályozta meg abban, hogy 2020-ban vegyen egy új motort, egy BMW 400C-t. Van egy másik motorja is, egy 2016-ban vásárolt BMW GT650C, autója azonban nincs, egy Mercedes Vianót használ tartós bérlettel 2019 óta.

Varga Mihály pénzügyminiszter 2020-ban egy 204 négyzetméteres gyenesdiási ingatlant bérelt. Résztulajdonában van két II. kerületi ház, egyedüli tulajdonosa egy karcagi, zártkerti ingatlannak. 12,5 millió forintnyi részvényt, 726 ezer forintnyi kötvényt és 14,3 millió forintnyi állampapírt tüntetett fel vagyonnyilatkozatában.

Az országgyűlés legfiatalabb képviselőjének, az ősszel a borsodi időközin elhunyt édesapja helyére megválasztott Koncz Zsófiának egy budapesti társasházban van lakása, ezt 2015-ben vette, ezen felül örökölt egy Suzuki motort. OTP ingatlanbefektetési jegyben van 8 millió forintja, tartozása, gazdasági érdekeltsége nincs.

Novák Katalin családügyi miniszter megtakarítása 20-ról 26 millióra forintra, fizetése pedig havi 400 ezer forinttal nőtt. Ingatlan bérbeadásából havi bruttó 305 ezer forint jövedelme van. Új ingatlant nem vásárolt: felerészben birtokosa egy XI. kerületi, 240 négyzetméteres családi háznak és egy 90 négyzetméteres társasháznak. Szintén a XI. kerületben tulajdonosa egy 56 négyzetméteres lakásnak, Szegeden pedig egy 67, egy 166 és egy 174 négyzetméteres lakása van. Novák ezek mellett egy garázs és egy balatonlellei nyaraló tulajdonosa is.

Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető 2020-ban bruttó 15 millió forint osztalékot vett ki a Hobby-Key Kft. nevű családi vállalkozásból, országgyűlési képviselőként pedig 2,2 millió forint a jövedelme. 23 millió forintja van folyószámlán és készpénzben, és 28 millió forintot adott kölcsön valamelyik családtagjának.

L. Simon László Agárdi Aratrum Kft. nevű érdekeltsége 2020-ban összesen 48,7 millió forintnyi területalapú, illetve zöldítésre szánt támogatást kapott. Ez jóval kevesebb annál a 103 millió forintnál, amelyről októberben érdeklődtek a fideszes parlamenti képviselőnél. Akkor azt mondta, nem tudja, hogy cége miért nyert 103 millió forintot az agrár-környezetgazdálkodási (AKG) pályázaton. L. Simonnak jelképes részesedése van a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt.-ben. 198,3 millió forint hitelintézettel szemben fennálló tartozást és 28 millió forint magánszemélyekkel szembeni adósságot tüntetett fel nyilatkozatában. Emellett 4,5 millió forint készpénzről és 2,4 millió forint számlán lévő összegről adott számot.

Hoppál Péternek már eddig is több ingatlana volt: Pécsen egy 81 négyzetméteres lakás fele, egy 19 négyzetméteres garázs fele, egy 52 négyzetméteres lakás, Budapesten egy II. kerületi, 77 négyzetméteres lakás fele, egy 13 négyzetméteres garázs fele. 2020-ban azonban egy újabb budapesti lakás fele lett az övé, egy 69 négyzetméteres, III. kerületi lakásé és egy garázsé. A képviselő egy 30 millió forintos lakáshitel felével tartozik a banknak, valamint 4 millió forint autólízinggel. A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán bruttó 138 600 forintot kap, amiért félállásban egyetemi adjunktusként is dolgozik ott, miniszteri biztosként pedig bruttó 1,3 millió forintot kap.

Annak ellenére, hogy a Magyar Nemzeti Bank elnöke, Matolcsy Györgynek továbbra sincs semmilyen megtakarítása, sem értékpapírja, sem egyéb értékes vagyontárgya. Jegybankelnökként havi bruttó 5 millió forintot kap, ezen felül banki témakörben indított tanfolyamokon témavezetői feladatot lát el, oktatási anyagok lektorálásáért felel, vizsgabizottsági pozíciót lát el. Ezekért tavaly összesen bruttó 2,3 millió forintot kapott.

Nagy István agrárminiszter a lakóingatlanok mellett több, mezőgazdasági célú területnek is a birtokosa, és tavaly is gyarapította a gyűjteményét: Várbalogon egy 1,2 hektáros agyaggödröt vásárolt, Mecséren pedig egy 1,4 hektáros legelőt. 2020 szeptemberében vásárolt egy méhesházas felépítménnyel rendelkező, vagyis méhek, méhkaptárak szállítására alkalmas Mercedes-Benz Ategót, bár a jármű ki van vonva a forgalomból. Az őstermelő tárcavezető ugyanakkor alapított egy céget is, a mosonmagyaróvári Rónafő Agrár Kft.-t, amelynek egyedüli tulajdonosa és egyben ügyvezetője.

Ellenzék

"Adományok Kövér elvtárs és Péterfalvi elvtárs politikai célú büntetésének kifizetésére, valamint korrupció- és propagandaellenes tevékenység folytatására, az adományok egyenként nem érték el a külön feltüntetendő értékhatárt" - olvasható Hadházy Ákos vagyonnyilatkozatában, aki ennek ellenére beírta az ajándékokhoz, hogy 5,2 millió forint értékben kapott adományt a fenti célokra. A független politikus ezen felül tavaly vásárolt egy 2001-es Volkswagen Caddy-t, és eladott egy 160 négyzetméteres társasházi lakást, de a vételár teljes összegét még nem kapta meg.

Gyurcsány Ferenc az előző évhez képest növelni tudta az értékpapírban elhelyezett vagyonát, 823 millió forintra. Lakásvásárlási foglalóban 225 millió forintja áll, ez tavaly még 250 millió forint volt. A banki hitele 2 millió forinttal nőtt, az értékpapír fedezetű hitele azonban jelentősen: míg 2019 végén 150 millió forint volt, 2020-ban már 214 millió forint. Az Altus Zrt.-ből bruttó 55 millió forintot vett ki a Demokratikus Koalíció elnöke – ez jóval kevesebb, mint a 2019-es 238 millió forint.

Ungár Péter már pár nappal ezelőtt közzétette nyilatkozatát. Ebből kiderült a többi között az, hogy a bankszámláján 18 millió forint és 9 millió forintnyi deviza van, és az is, hogy a munkavégzéséhez ingyen kapott görgős széket, egy négyezer forintos szőnyeget, állófogast és IKEA-polcot.

Szél Bernadett 2020-ban háromgyermekes édesanya lett vagyonnyilatkozata szerint. Új ingatlant nem vett, tulajdonrésze van egy budakeszi 90 négyzetméteres lakóházban, Pátyon pedig egy 170 négyzetméteres ház egyedüli tulajdonosa. Ingatlan bérbeadásából havi 100 ezer forintos jövedelme van. 600 ezer forintos nyugdíjbiztosítást tüntetett fel vagyonnyilatkozatában. Autója, értékes ingósága nincsen.

(24 nyomán)