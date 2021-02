Anyaország, Koronavírus :: 2021. február 1. 15:08 ::

Kétmillió forintra büntették a vendéglátósok mellett kiálló tüntetések szervezőit

Február 1-ére tömeges üzletnyitást hirdetett Ecsenyi Áron, a libertariánus Le az Adók 75 Százalékával Párt (LA75) elnöke. A cél az, hogy – hasonlóan például az olasz nyitási akciókhoz – Magyarországon is polgári engedetlenséggel gyakoroljanak a bezárt üzletek tulajdonosai nyomást a kormányra, hogy engedélyezze hivatalosan a nyitásukat. A kormány ugyanis úgy számol: március 1-ig nem lesz nyitás. Az Azonnali információi szerint azonban több olyan hely is, amely kinyitott volna, végül elállt az ötlettől azt követően, hogy a kormány közölte: aki illegálisan kinyit, azt 1-5 millió forintra büntetik, és 6-12 hónapig ki se nyithat.

A hétfői akció nyitányaként tartottak vasárnap több százan tüntetést Budapesten a Hősök terén. Az akció következményeként mind Ecsenyi Áront, mind Ecsenyi Szilárdot egy-egymillió forintra büntette meg a rendőrség.

Az általuk kézhez kapott határozat szerint mindkettejüket azért büntették meg, mert megszegték azt a kormányrendeletet, amely a veszélyhelyzet alatt tiltja a gyűlés tartását, és ráadásul nem csupán szerveztek egy gyűlést, de részt is vettek rajta. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs, írja a rendőrségi határozat.

Ecsenyi Szilárd az Azonnalinak ennek kapcsán hétfőn a Hősök terén tartott újabb tiltakozáson elmondta, hogy a jogsegélyt nekik még vasárnap felajánló TASZ-hoz fognak fordulni segítségért, és abban bízik, hogy lesznek olyan ügyesek a jogvédők, hogy ne kelljen befizetniük a büntetést. Ugyancsak a TASZ segítségét fogják kérni ahhoz, ha esetleg valamelyik vendéglátóegységet meg fogják büntetni a tömeges üzletnyitásban való esetleges részvétel miatt.

„Amatőrök vagyunk!” – mondta az azt firtató kérdésre, hogy miért a büntetés után gondol csak arra, hogy jogi segítséget vegyen igénybe.

Ecsenyi Szilárd önkritikusan elmondta, a vasárnapi tüntetés megszervezését is olyan emberekre kellett volna bízni, akik értenek ehhez. Ő eleve abban bízott, hogy az a „tizenötezer ember, aki bejelölte a Facebookon, az itt lesz, a tömeg ereje önmagában elég lesz ahhoz, hogy a rendőrök ne lépjenek fel, hanem csak csendben bámuljanak minket”.

Az Ecsenyiék által hétfő délre szervezett megmozduláson már eleve kevesebben jelentek meg a Hősök terén, mint a vasárnapi akción. Az Azonnali kérdésére, hogy mit szól ahhoz, hogy információik szerint gyakorlatilag senki sem akar kinyitni február 1-jén a kormány által belengetett 1-5 millió forintos büntetés és 6-12 hónapos hatósági bezárás miatt, a LA75 pártot elnöklő Ecsenyi Áron ezt mondta:

„Ha csak egyetlen egy spártai lesz, annak azért van jelentősége, mert az azt jelenti, hogy a kormány egy terrorszervezet.”

Szerinte ha csak egy helyet is bezárat a kormány, annak óriási jelentősége és visszhangja lesz, mert az emberek simán össze tudják majd dobni a tulajdonosának a kieső bevételt és büntetést. Szerinte az üzenete ennek az lenne, hogy a kormány kompromisszum helyett csak „a kommunizmuson csavarna még egyet”. Ecsenyi elmondta, egyetért a Momentum hétfőn publikált, óvatos nyitásra vonatkozó javaslatával, és azt is üdvözli, hogy a Mi Hazánk is beállt a korlátozások kritikájába, ám szerinte úgy az ellenzék, mint a kormánypárt „szélsőbaloldali” politikát folytat, holott a magyar társadalomban „meglenne az igény arra, hogy egy kisebb állam legyen és szabadabb piac”.

Ahogy a tömeg elkezdett növekedni, a rendőrök elkezdték igazoltatni a résztvevőket, lényegében szisztematikusan végigmenve a megjelenteken. Az igazoltatás ellen a tüntetők egy csoportja a földre ült, hogy így tiltakozzon. „Amíg ülsz, semmit nem tehetnek veled” – mondta az egyik résztvevő. Az egyik Azonnalinak nyilatkozó, korábban a vendéglátásban dolgozó, ám a lockdown miatt munkanélkülivé lett, most takarításból élő igazoltatott résztvevő szerint azért vizsgálták át még az övtáskáját is, mert „félnek”. Végül a rendőrségi taktika sikeres volt, 14 órára a téren megjelentek szétszéledtek, Ecsenyi Áront pedig újra megbüntette a rendőrség, ezúttal azért, mert nem volt rajta szájmaszk.

Ecsenyi Szilárd mindezek ellenére úgy vélekedik, hogy a jövő héten is lehetséges egy „séta vagy hangpróba”.

A tüntetést az Azonnali élőben közvetítette:

Korábban írtuk: Ismét tüntetnek az újranyitásért a Hősök terén, a lezárásőrök sem tétlenkednek

Hétfőn ismét összegyűlt 2-300 ember a Hősök terén, hogy a járványügyi intézkedések, többek között a vendéglátóhelyek kényszerű bezárása ellen tiltakozzanak. A demonstrációt ismét a Le az Adók 75%-ával Párt szervezte, annak ellenére, hogy a szervezőket fejenként 500 ezer, összesen 1,5 millió forintra büntették. A tüntetésen megjelenteket a vasárnapinál is gyorsabban kezdték el igazoltatni a rendőrök.



Fotó: Mohos Márton/24

Ecsenyi Áron, a mikropárt vezetője egy megafont adott körbe a tömegben, hogy mindenki elmondhassa a saját problémáit.

Miközben a rendőrök igazoltatnak, és igyekeznek mindenkit elküldeni arra hivatkozva, hogy a járványhelyzetben gyülekezéssel szabálysértést követnek, többen ülve tiltakoznak ez ellen, és a megafonba is folyamatosan beszélnek a vendéglátósok nehéz helyzetéről és a kormányzati intézkedések hiányáról.

Mindannyiunk élete számít – mondta Ecsenyi Áron, amit tapssal jutalmaztak.

A szervező bejelentette, hogy vasárnap a Parlament előtt fognak tüntetni. Azt mondta, hogy tartsanak ki, akik már demonstrálnak, és azzal biztatta őket, hogy sokan fognak még hozzájuk csatlakozni.

A 24.hu helyszínen tartózkodó munkatársa szerint a tüntetésen egy idő után a szervezetlenség és a koncepciótlanság uralkodott el: elmondása szerint a résztvevők közül többen egymást kezdték kritizálni.

Korábban írtuk: Igazoltatással zárult a nyitás melletti tüntetés