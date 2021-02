Anyaország, Bevándorlóbűnözés :: 2021. február 1. 17:04 ::

Körözött bangladesi gyilkos éli világát Budapesten, innen irányítja bűnözői hálózatát

Az Al Jazeera felgöngyölített egy sötét, bangladesi központú ügyet, amelynek világszerte vannak leágazásai. Az egyik Magyarországra vezet, ugyanis az egyik kulcsfigura, Haris Ahmed Magyarországra szökött Bangladesből, miután ott életfogytiglanra ítélték gyilkosságért. A férfi, aki a legkeresettebb bangladesi bűnözők toplistáján is szerepel, Mohammad Hasan álnéven él Budapesten.

Az Al Jazeera cikke szerint a bűnözői csoport, amelynek Haris Ahmed is a tagja, szoros szövetségben működik a bangladesi titkosszolgálatokkal és a miniszterelnökkel, Sejk Hasinával is. A bűnözők kenőpénzekért cserébe állami megrendeléseket, és közigazgatási pozíciókat kínálnak. Az Al Jazeerának rejtett kamerás felvételei is vannak, amelyek ezt bizonyítják: ezeken Haris Ahmed konkrét összegekről is beszél, amikor kenőpénzekről van szó. A cikk azt állítja, hogy Ahmed hamis identitással rejtőzködve, Budapestről irányítja üzleteit.

Haris Ahmednek, és testvérének, Anis Ahmednek azért kellett menekülniük Bangladesből, mert elítélték őket egy 1996-os gyilkosságért. Az áldozat egy rivális politikai csoport tagja volt: a nyílt utcán végeztek fegyveresek egy politikussal, összesen kilencszer lőtték meg. A cikk szerint a két férfi magas rangú testvére, Aziz Ahmed tábornok intézte el, hogy el tudják hagyni az országot.

Egy 2019-es fotó tanúsága szerint a tábornok keze messzire elér, ugyanis a két szökésben levő testvér hazautazhatott a bangladesi fővárosba a tábornok fiának (tehát unokaöccsüknek) az esküvőjére, ahol a bangladesi elnök is a násznép között forgolódott.

Az Al Jazeera annak nem ment utána, hogy Haris Ahmed hogyan kerülhetett Magyarországra. A 24.hu megkereste a Belügyminisztériumot, hogy ők tudnak-e a körözött férfi budapesti tartózkodásáról, tudják-e, hogyan, milyen jogcímen érkezett az országba, illetve terveznek-e intézkedni ellene.

A Direkt36-on is megjelent időközben egy cikk Haris Ahmedről. Ebből kiderül, hogy a férfi az elmúlt években belvárosi ingatlant vásárolt, ruhaboltot, éttermeket és pénzváltót is üzemeltetett Budapesten annak ellenére, hogy évekig szerepelt az Interpol legveszélyesebb embereket felsoroló listáján.

A cikk szerint Haris Ahmed öt éve érkezett hamis papírokkal Budapestre, és a bangladesi tiszteletbeli konzul, Nyerges Ambrus is olajozta az ügymenetet. Az nem világos, hogy a tiszteletbeli konzul tudta-e, kit takar a Mohammad Hasan álnév.

Márpedig súlyos figuráról van szó, mint az az egyik felvételen elhangzó mondatok alapján is kitalálható:

Ha bármilyen üzlet történik Magyarországon, én arról tudni fogok. Eddig még semmilyen üzletet nem ütöttek nyélbe anélkül, hogy én rábólintottam volna. (…) Ha mutatnak nekem egy olyan rendelést, amelyről az én fejem fölött állapodtak meg, akkor levágom annak az embernek a fülét és megetetem a kutyákkal

– közölte Haris Ahmed.

A Direkt36 megjegyzi, hogy Haris Budapestre költözése óta a magyar-bangladesi kapcsolatok is felpörögtek. 2016-ban Sejk Haszina – első bangladesi miniszterelnökként – hivatalos látogatásra érkezett Budapestre, és „gyümölcsöző” megbeszélést folytatott Orbán Viktor miniszterelnökkel. Szijjártó Péter külügyminiszter pedig 2020 szeptemberében utazott Bangladesbe, ahol az ország kereskedelmi miniszterével három fő területet jelöltek meg lehetséges együttműködésre (egészségügyi- és vízügyi technológia és nukleáris energia).