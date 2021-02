Anyaország, Antimagyarizmus :: 2021. február 2. 10:40 ::

Nem hajlandók megkülönböztető jelzéssel ellátni szemetüket a leszbikák - sőt még ők támadják a normális meséket

A fogyasztóvédelem határozata ellenére sem hajlandó megkülönböztető jelzéssel ellátni az "első magyar LMBTQ-ideológiát tartalmazó mesekönyvet" a Labrisz Leszbikus Egyesület. A szervezet kijelentette: a Háttér Társaság segítségével jogi útra terelik az ügyet, továbbá minden olyan ismert mese ellen is kampányt indítottak, amelyek – véleményük szerint – áthágják a hagyományos nemi szerepek határait. A szexuális kisebbség kampányára reagálva a Mi Hazánk Mozgalom is akcióba lépett, írja a Magyar Nemzet.

Egy közérdekű bejelentésre indult vizsgálat nyomán Budapest Főváros Kormányhivatala megállapította: a Meseország mindenkié című kötet értékesítésével a Labrisz tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósít meg, mivel a vitatott kiadványon nem tüntetik fel, hogy a "mesékben" a hagyományos nemi szerepektől eltérő viselkedésmintákat jelenítenek meg. A hatóság hangsúlyozta: mivel a fogyasztók nem kapnak előzetes tájékoztatást a könyv tartalmáról és témaköréről, így sérülnek a megfelelő tájékoztatáshoz való jogaik és érdekeik.

Annak ellenére, hogy a döntés nyomán a fogyasztóvédelem pénzbírságot nem szabott ki, arra kötelezte a szervezetet, hogy mindig nyújtson teljes körű tájékoztatást a tevékenységi körét érintő áruk esetleges értékesítésével kapcsolatban, amit a vitatott "mesekönyvnél" is alkalmazni kell.

Az elmarasztaló határozatra reagálva a Labrisz kijelentette: a Háttér Társaság segítségével bírósághoz fordulnak a fogyasztóvédelem "alkotmányellenes és diszkriminatív döntése" miatt, valamint olyan ismert mesék ellen is kampányt indítottak, amelyek – véleményük szerint – áthágják a hagyományos nemi szerepek határait.



Vuk, Bambi, Csipkerózsika ellen uszítanak

A buzipropagandisták kampányára reagálva a Mi Hazánk Mozgalom is akcióba lépett, Lantos János, a Mi Hazánk választókerületi elnöke és Vékony Csongor Levente, a párt budapesti alelnöke a Pagony könyvesbolt előtt tartott sajtótájékoztatót, ahol – iránymutatásul a leszbikus egyesületnek – Figyelem! A könyvben homoszexuális propaganda található! feliratú matricával láttak el a propagandakötetet, valamint a Pagony Könyvesbolt ablakára is felragasztottak egy megkülönböztető jelzést.

A Mi Hazánk Mozgalom politikusai eredetileg azt tervezték, hogy a könyvesboltban adnak át néhány matricát az eladónak – emlékeztetve őket ezáltal a fogyasztóvédelem döntésre – viszont ezt nem tudták megtenni, mivel "technikai okokra" hivatkozva a könyvesbolt éppen 13 és 15 óra között tartott zárva.



Fotó: Elek Nikoletta/MN

Frissítés: a normalitás mellett kiállókat igazoltatta a rendőrség

A Mi Hazánk normalitásért folytatott missziója már eredményeket is magáénak tudhat, ugyanis az ő nyomásuknak köszönhetően kötelezte a Labriszt a fogyasztóvédelem arra, hogy lássák el megkülönböztető jelzéssel a könyvet, mondván, abban a hagyományos nemi szerepektől eltérő viselkedésminták jelennek meg – mondta Lantos János, a párt esztergomi elnöke, aki a Pagony könyvesbolt előtt tiltakozott a kiadó tette ellen.

– Mindezt mint apa is felháborítónak tartom. Én nyilván nem olvasnék ilyet a gyermekeimnek, de nem akarjuk, hogy más gyanútlan szülő is belefusson ebbe, mert a borítón nincs feltüntetve, hogy homoszexuális propaganda található benne. Ezért a Mi Hazánk szeretné megmutatni, hogyan is kell ezt – fogalmazott.

Lantos mindezek után elhelyezett egy színes matricát a könyv borítóját, melyen az áll: “Figyelem! A könyvben homoszexuális propaganda található!” Hozzáfűzte, eredetileg az volt a tervük, hogy a könyvet árusító Pagony könyvesboltba bevisznek néhány matricát, ám, mint fogalmazott, gyáva módon bezártak aznap délutánra, miután hírül vették, hogy sajtótájékoztatót tartanak. Ennek ellenére megígérte, meg fogják találni annak a módját, hogy a közeljövőben eljuttassák az üzletekbe a matricákat.

Vékony Csongor, a párt budapesti alelnöke azt mondta, a Labrisz ezzel a gyermekek egészséges fejlődését veszélyezteti, hiszen az ókortól napjainkig megegyeznek a szexualitás témakör szakértőinek véleménye abban, hogy a szellemi és nemi érettség gyermekkorban nem következik be, folyamatos változás figyelhető meg, a gyermek könnyen befolyásolható. – Megszilárdulása a test egészséges fejlődése esetén 22-23 éves korban történik. Kiskorúakra tehát a normalitással ellentétes szexualitásról bármiféle pozitív vagy semleges említés, negatív hatást gyakorol – közölte Vékony Csongor.

Hozzátette, igaz, hogy magyar mesékben a tökéletes családmodellen túl, ami a gyermek egészséges fejlődéséhez szükséges, többféle családmodell megjelenik, ami sajnálatos módon bekövetkezhet. Mint például elvált szülők vagy elhunyt szülők, de nem jelent meg sohasem a heteroszexualitástól eltérő irányultság. Kiemelte, aki nem heteroszexuális, szellemi és nemi érettségét követően képes eldönteni, hogyan kívánja élni életét, de, mint mondta, kiskorúaknak heteroszexuális nemi irányultságról vagy negatív értelemben, vagy egyáltalán ne is beszéljünk.

– Nem tartom helyesnek, hogy ez a könyv létrejött, de ha már így alakult, az a legkevesebb, hogy feltüntetéssék a 18-as figyelmeztető karika mellett a tartalom jellegét. Hozzáteszem: ahelyett, hogy elbizonytalanítanánk a gyermekek nemi irányultságát, mi azt támogatjuk, ha a fiatalokat a felelősségteljes családtervezésre és gyermeknevelésre készítjük fel – zárta gondolatait Vékony.

Ezek után Lantos és Vékony figyelmeztető matricákat helyezett el az üzlet kirakatára, amiért rendőrt hívtak rájuk. A Mi Hazánk politikusai készséggel elmagyarázták a helyszínre érkező rendőröknek, azért voltak kénytelenek ehhez az eszközhöz folyamodni, mert a fogyasztóvédelmi döntés ellenére sem volt hajlandó a Labrisz ilyesmivel ellátni könyveit, illetőleg, miután az üzlet váratlanul bezárt a tiltakozás előtt, nem tudták átadni a matricákat, ezért helyezték el azokat a kirakaton. A rendőrök jegyzőkönyvbe vették az eseményeket, arról, hogy indítanak-e szabálysértési eljárást, nem tudtak felelni, mint mondták, ezt majd a feletteseik fogják eldönteni, írja a Magyar Jelen.