Viszont mindeközben egy másik ügyben, pusztán az újbudai szivárványos zászló bevonása miatt még mindig 2 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyeget a rendőrség, miután a 12 ezer forintos „érték” ügyében éjszakai házkutatást tartottak, rabosítottak, DNS-mintát is vettek az ujjlenyomatvétel és a fényképkészítés mellett, így próbálja a kormányzat megfélemlíteni a normalitáspárti erőket. De a magunkfajták vállalják tetteik akármilyen következményét, erről szól a lezárásellenes pártként nemrég meghirdetett polgári engedetlenségi mozgalmunk is. A Mi Hazánk Mozgalom újbudai önkormányzati képviselőjeként egyedüliként tettem szóvá, hogy a kerületi rendőrség nyomozáseredményességi mutatója 55%-ról 35%-ra csökkent a legutóbbi évben, a lakásbetöréseknél pedig már csak 9%. Ennek ellenére a bűnözők helyett politikai megfélemlítésre használja a rendőrséget a kormányzat, mely letérdelt a homoszexuális lobbi előtt: garázda felvonulásuk helyett a Mi Hazánk ellentüntetését tiltották be, és elutasították a Szent Korona meggyalázása, nemzeti jelkép megsértése miatt tett feljelentésünket is.