Az alábbi kép néhány nappal ezelőtt készült a Bécsi úti Eurocenterben található Las Vegas kaszinó előtt. A kormányközeli Garancsi István szerencsejáték barlangja a 6 éves születésnapján hirdetett nyereményjátékot, melynek során az első 300 vendég között nagyösszegű jutalmat sorsoltak ki. A vírus Gulyás Gergely kormányszóvivő szerint itt azért nem fertőz, mert jogilag nem vendéglátóhely.

Eközben a Fidesz háztáji sajtója, a 888 és a Pesti TV, gyilkosnak kiált ki minden magyar kisvállalkozót, aki végső elkeseredésében azért választja a polgári engedetlenséget, hogy vagy iparági támogatást hadd kapjon, vagy legalább annyit hadd termeljen, hogy az üzlethelyisége bérleti díját ki tudja fizetni. Persze, nálunk közel ekkora tömeg sem szokott lenni (nem is fér be a legtöbb helyre ennyi ember), nálunk nem fogdossák fertőtlenítés nélkül ugyanazokat a lapokat, kockákat, zsetonokat és félkarú rablókat, nálunk - ellentétben a képen zsúfolódó tömeggel - be lehet tartani a biztonságos távolságot is.

Miközben a kaszinóban megengedett a beltéri tömegrendezvény, becsületes magyar kisvállalkozók tízezrei veszítik el mindenüket, mert egy deci forralt bort sem adhatnak még szabadtéren sem a vendégeknek. Ilyen cinikusan és koncepciózusan kicsinálni azt a dolgozói réteget, ami Magyarországon a legtöbb munkahelyet teremtette meg a vállalkozásaival, nem pusztán bűn, hanem hazaárulás.

Ahogy a kommunisták a háború után, úgy államosít most családi vállalkozásokat a kormány, mert senkinek ne legyenek illúziói, melyik vállalkozói réteg fog befektetni azokba a helyiségekbe, amikre kikerül a "Kiadó" tábla. Hacsak a vírus nem ismeri olyan jól a jogszabályt, mint Gulyás Gergely, ez a kép sokkal inkább megmutatja, kik a valódi gyilkosaink. És hány infarktus meg öngyilkosság lesz csak idén a kisemmizett szektorokban, hány becsületesen dolgozó magyart veszítünk, ami rá sem férne erre a képre...

Alighanem Gulyás Gergely tudja a legjobban a választ: amennyit a jogszabály lehetővé tesz.