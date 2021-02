A budapesti Árkád üzletközpont bekeményített az egyik étteremmel zajló vitájában: a tulajdonosok a járványhelyzet idején megcsappant forgalom miatt nem tudták fizetni a pláza üzemeltetőjének a bérleti díjakat, erre lefalazták az üzletet.

A Freshland franchise lánc magyar cége nyolc éttermet üzemeltet hazai bevásárlóközpontokban. A járványidőszak ideje alatt a salátás üzletek forgalma a korábbi töredékére esett vissza, a tulajdonosoknak az elmúlt egy évben folyamatosan tárgyalniuk kellett a plázákkal, hogy át tudják ütemezni az üzlethelyiségek elmaradt bérleti díjait. A Freshland vezetői szerint az esetek többségében sikerült is olyan megállapodást kötni, amely mindkét félnek elfogadható volt. Kivételt a budapesti és a győri Árkád jelentett.

Az egyik tulajdonos, Gyömbér Ákos a 24.hu-nak azt mondta:

Messze voltunk és vagyunk most is attól, hogy az üzletekben akár a bérköltséget is ki tudjuk termelni. A budapesti Árkádban lévő üzlethelyiséget 2019 decemberében nyitottuk, nem tudtuk felfuttatni sem az éttermet, máris elkaszálta a működésünket a vírushelyzet. Ennek ellenére nyitva tartottunk, az elviteles rendelésekkel öt embernek biztosítottunk munkát. Kisebb hitelekkel próbáltunk talpon maradni.