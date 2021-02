Anyaország :: 2021. február 4. 12:55 ::

Hat kislány életének tönkretétele csak hat évet ér?

A Mi Hazánk Mozgalom megdöbbenéssel értesült róla, hogy a tápiósági pedofilt - kinek a háza előtt 2019 novemberében tüntettünk is -, mindössze hat évre ítélte első fokon a bíróság. Elfogadhatatlannak tartjuk az enyhe ítéletet, hiszen tudjuk, lényegében hat ártatlan kislány lelkében okozott talán soha be nem gyógyuló sérülést az aberrált férfi, írja közleményében Lantos János, a Mi Hazánk választókerületi elnöke, alább a folytatás.

Magyarázatot várunk arra, hogyan fordulhatott elő, hogy a bíróság két áldozatnál nem találta meggyőznek a vallomást, holott az igazságügyi orvosszakértők vizsgálatából is kiderült, igazat mondtak. Elképesztő körülményként kell megállapítanunk, hogy az érintett szülők nem regisztrálhattak a tárgyalásra, ahogy számos sajtómunkatárs sem. A bíróság arra hivatkozott, hogy ez járványügyi kockázattal járt volna, ám erősen kilóg a lóláb, hiszen szándékosan kisméretű tárgyalóteremben tartották a tárgyalást, holott megtehették volna, hogy nagyobbat választanak. Vérlázító az is, hogy a bíró tulajdonképpen megtiltotta a szülőknek, hogy nyilatkozzanak a sajtónak, és az is, hogy a pedofil tulajdonképpen elismerte tettét az egyik tárgyaláson, ám ez nem került bele a jegyzőkönyvbe.

Miért kell azt tapasztalnunk megint, hogy egy bűnöző érzékenysége a fontosabb, nem az ártatlan áldozatoké? A Mi Hazánk Mozgalom gyökeres szemléletváltást sürget. Az ilyen esetek miatt követeljük megalakulásunk óta, hogy a veszélyes pedofil bűnözőket kémiai úton kasztrálják, a többi, társadalomra veszélyes bűnöző esetében pedig fel kell vetni a szibériai bérrabtartás lehetőségét, illetve meg kell kérdezni az embereket a halálbüntetés visszaállításáról is.