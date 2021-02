Anyaország :: 2021. február 8. 20:12 ::

A rendőrség megbírságolta a futóbűnöző Dúró Dórát

Több tízezer forintos bírságot szabott ki a Budaörsi Rendőrkapitányság, amiért Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese este nyolc óra után futni ment. A párt országgyűlési képviselője a túlzott lezárásokkal szemben tiltakozva meghirdetett polgári engedetlenségi mozgalom keretében sértette meg a kijárási tilalmat, majd jelentette fel saját magát és mondott le mentelmi jogáról.





Harmincezer forintos bírságot kapott Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese, amiért január 22-én a kijárási tilalmat szándékosan megszegve lakóhelyétől egy kilométeres körzetében futott – értesült a Magyar Jelen. A rendőrségi jelentés úgy fogalmazott, az országgyűlési képviselő

„cselekményével megszegte a veszélyhelyzet idején a második ütemű védelmi intézkedést” amely 5000-500 ezer forintig terjedő pénzbírsággal büntethető.

Ismert, Dúró Dóra január 22-én saját közösségi oldalán jelentette be, hogy a Mi Hazánk által, a túlzott lezárásokkal szemben tiltakozva meghirdetett polgári engedetlenségi mozgalom keretében feljelenti saját magát, mert este 8 óra után szeretne futni.

– Ésszerűtlen, hogy futni sem mehet a szülő, miután lefektette gyermekeit, ezért ma

szándékosan megszegtem a kijárási tilalmat este 8 óra után, lakóhelyem egy km-es körzetében futottam.

Négy gyermekem van, a munkaidőmön kívül igyekszem minél többet velük lenni: délutánonként együtt tanulunk, játszunk, különórákra visszük őket, vacsorázunk, mesélünk, és lefekszenek. Mire végzek a velük kapcsolatos teendőkkel, bizony bőven nyolc óra után járunk, így csak ilyenkor tudok például sportolni is – érvelt döntése mellett a politikus, aki szerint ha kutyát sétáltatni lehet késő este, akkor talán kisgyermekes szülőként futni is. A Mi Hazánk országgyűlési képviselője leszögezte azt is, mentelmi jogáról lemond, hiszen – mint írta – a Mi Hazánk egyetlen pártként „megszüntetné ezt az elavult jogintézményt, mert mi komolyan gondoljuk a törvények előtti egyenlőséget”.

A rendőrség egyébként enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy Dúró Dóra feljelentette magát, és lemondott mentelmi jogáról.

Dúró Dóra után a Mi Hazánk pártigazgatója is a polgári engedetlenség útjára lépett, feljelentette magát a kijárási korlátozás megsértése miatt. Szabadi István múlt héten éjszakai horgászatra ment, hogy menyhalat foghasson. A politikus elmondta,

az akcióval a horgászok helyzetére szeretnék felhívni a figyelmet, a párt szerint ugyanis a jelenlegi járványügyi korlátozások szinte ellehetetlenítik ennek a hobbinak a gyakorlását.

A Mi Hazánk Mozgalom egyébként egyedüli pártként állt ki a korlátozások miatt igen nehéz helyzetbe került vendéglátóipar, valamint a sportközpontok észszerű újranyitása mellett. Érvelésük szerint ezek a többségében kisvállalkozások nem bírnak tovább zárva tartani, tönkre fognak menni, hiszen a tavalyi évben is nagyjából négy hónapot zárva kellett lenniük.

A lezárásellenes párt többek közt nehezményezi, hogy miközben a plázákban, áruházakban embertömegek zsúfolódhatnak össze egyszerre, addig semmilyen vendéglátóhelyre nem mehet soha senki, még akkor sem, ha adott esetben maszkot visel, távolságot tart, rendelkezésre állnak a fertőtlenítéshez szükséges eszközök, és a szellőztetés is biztosított. Ezért

a Mi Hazánk azt szeretné, hogy a vendéglátóhelyek a járványügyi szabályok betartásával - létszámkorlát, távolságtartás - újra kinyithassanak.

Persze, miután a Mi Hazánk felkarolta a nehéz helyzetbe került ágazatok ügyét, a balliberális ellenzék is potenciális kampányfogást látott ebben. Minderre a Mi Hazánk elnöke úgy reagált, “azért, mert nem értünk egyet felesleges és a magyar gazdaságot tönkretevő lezárásokkal, attól még nem vagyunk balliberálisok. A Mi Hazánk zászlói sohasem lengedezhetnek együtt balliberális pártok zászlóival. Hogy a Momentum és az MSZP egyes vezetői ugyanazt kezdték el szajkózni, mint a Mi Hazánk Mozgalom,

az nem azt jelenti, hogy ők is aggódnak a magyar vállalkozásokért és a magyar dolgozókért. Ők csupán politikai haszonszerzésből próbálják elcsenni szlogenjeinket, akár csak korábban a Fidesz".

A pártelnök szerint nem ők, hanem azok a kormányzati intézkedések nemzetellenesek, melyek az egyébként is agyontámogatott multikat támogatják a jelenlegi helyzetben, és tönkreteszik a magyar vállalkozásokat. Hangsúlyozta,

nem azonnali nyitást sürgetnek, hanem fokozatos lazítást.

– A vírus természetéből adódóan látszik, hogy ez egy végtelen történet is lehet, hiszen a vírus nem fog eltűnni. A mozgalom elnöke szerint 500 ezer és egymillió között lehet azoknak a magyaroknak a száma, akik komoly bevételkiesést szenvednek el a lezárások miatt. Ez szám a hazai munkavállalók 15 százalékát is jelentheti.

(Magyar Jelen nyomán)

Kapcsolódó: