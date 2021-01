Anyaország, Koronavírus :: 2021. január 22. 22:15 ::

Polgári engedetlenségi mozgalmat hirdet a Mi Hazánk a lezárások ellen - bíróság elé állt Novák az ORÖ-székházi előtti megemlékezés miatt

Bíróság elé állt ma Novák Előd, és elítélték az Országos Roma Önkormányzat székháza előtt betiltott kegyeleti megemlékezés megszervezése miatt, amit a Deák téri gyilkosság után tartottak. A Mi Hazánk Mozgalom ma polgári engedetlenségi mozgalmat hirdetett, mert szerintük elfogadhatatlanok a túlzott korlátozások, nem hagyhatjuk szó nélkül a földön fekvő magyart fejberúgó gyanúsított szabadon engedését, és az újabb budapesti késeléseket, illetve lincshangulatot sem.



A bíróság szerint gyülekezési joggal visszaélést követett el Novák Előd,a Mi Hazánk alelnöke azzal, hogy a cigányszékház előtt próbált demonstrálni a májusi veszélyhelyzet idején, ezért jogerősen százezer forint büntetést szabott ki

Nem a cigánybűnözőktől a bicskát, hanem a magyaroktól a zászlót vette el a rendőrség, a májusi kegyeleti megemlékezésén elkoboztak magyar és Árpád-sávos lobogót is, ilyen utoljára talán csak a Gyurcsány-kormány idején fordult elő. Vajon egy szivárványos zászlóval is meg merné ezt tenni az Orbán-kormány rendőrsége? – tette fel a kérdést Novák Előd, akiről 2006. október 23-a óta öt ügyben állapította meg bíróság jogerősen, hogy jogszerűtlenül állították elő, miközben törvényesen egyszer sem sikerült a Gyurcsány-Bajnai-rezsim rendőrségének.

Orbán Viktornak nem volt mondanivalója a Deák téri lincseléssel kapcsolatban, Karácsony Gergelynek csak egy nácizásra futotta, Vadai Ágnes és Szél Bernadett pedig a 2006-os, gyurcsányi hagyományuk szerinti oszlatást várt volna el a megemlékezőkkel szemben. Idén májusban csak rendőrségi bírságok sorozatát kapták a Mi Hazánk Mozgalom tagjai, immár Facebook-bejegyzésekért is. Megbírságolta a rendőrség Toroczkai Lászlót, a Mi Hazánk vezetőjét 150 ezer, Dúró Dóra elnökhelyettest 200 ezer, Novák Elődöt alelnökként 200 ezer, Árgyelán János pártigazgatót 150 ezer, dr. Apáti István országgyűlési képviselőt 130 ezer forintra, Vékony Csongort, a Mi Hazánk Ifjainak vezetőjét 110 ezer forintra, és a mozgalom számos tagja kapott még bírságot, sőt a jogvédőként fellépő dr. Gaudi-Nagy Tamásra is kiszabtak egy 100 ezres büntetést a Deák téri lincselés áldozatai emlékére meghirdetett kegyeleti megemlékezésen való részvétele miatt, illetve Dúró Dórát és Novák Elődöt azért is megbüntették, mert a Facebook-oldalukon mertek buzdítani az ORÖ székháza előtti rendezvényre.

A rendőrség mindenkinél hivatkozik a veszélyhelyzetre meghatározott magatartási szabályok megszegése szabálysértés elkövetésére, holott maszkban és a szükséges távolság betartásával gyülekeztek a részvevők, ellentétben a rendőrökkel, akik a Dohány utca egy részének lezárásával végül összezsúfolták a tömeget.



A rendőrök a megemlékezésre érkezőket hazaküldték, sokakat igazoltattak, többektől elvették a zászlókat, transzparenseket, összesen 34 embert jelentettek fel



Eljárást indítottak a párt két országgyűlési képviselője ellen is, akik természetesen mindketten lemondtak mentelmi jogukról, hiszen a Mi Hazánk az egyetlen párt, amely eltörölné a képviselők mentelmi jogát, hadat üzenve a politikusbűnözésnek is.

Újabb polgári engedetlenség

Most ismét polgári engedetlenséggel, tetteink következményét vállalva buzdítunk a túlzott lezárások elleni tiltakozásra, csatlakozva a fellázadt lengyel olasz és német vendéglátósok megnyitásához, szolidaritást vállalva a kis- és középvállalkozókkal, az esetleges bírságaikra adománygyűjtést is indítva – mondta Novák Előd, ígéretet téve arra, hogy a párt egy elnökségi tagja még a nap folyamán eljuttatja önfeljelentését a rendőrséghez egy figyelemfelhívó tiltakozás miatt.

Az uszodák és edzőtermek megnyitását is szorgalmazza a Mi Hazánk Mozgalom, a lezárásellenes párt, valamint a hónapok óta többnyire szünetelő testnevelésórák újraindítását, hiszen a mindennapos testnevelésre most nagyobb szükség volna az immunrendszer erősítése érdekében, mint máskor. Az, hogy futni sem mehet a szülő, miután lefektette gyermekét, ugyanolyan kontraproduktív, mint a 19 órai boltzár, mely miatt csak összezsúfolódnak a vásárlók. Itt az idő feloldani a kijárási tilalmat!

De nemcsak kenyérrel él az ember, a színházak, stadionok-sportcsarnokok és más szórakozóhelyek újranyitását is szorgalmazza a Mi Hazánk, és különösen a vendéglátóhelyekét: akár korlátozott létszámmal, de működhessenek ismét! Ezek a többségében kisvállalkozások nem bírnak tovább zárva tartani, tönkre fognak menni, hiszen a tavalyi évben is nagyjából négy hónapot zárva kellett lenniük. Egy vendéglátóhelyen egyszerre így sem tartózkodna több ember, mint pl. egy átlagos élelmiszerüzletben, nem beszélve a plázákról, ahol akár több ezer ember van egyszerre jelen.

A Mi Hazánk tiltakozik az oltás lehetőségével nem élők hátrányos megkülönböztetése ellen. Legyen joga mindenkinek dönteni! Aki úgy érzi, hogy rá fertőzésveszélyt jelenthet egy oltást visszautasító honfitársunk, az önmagát beoltathatja. Mindenki dönthessen a maga sorsáról, ne diszkriminálják a másként gondolkozókat!

Gigantikus kiadások vannak a lezárások miatt, pedig e pénznek volna helye pl. az egészségügy különböző területein. Felbecsülhetetlen egészségkárosodást szenvednek el az emberek a halasztott műtétek, az elmaradt kontroll- és szűrővizsgálatok miatt – zárta sajtótájékoztatóját Novák Előd.

A lezárások ellen aláírásgyűjtésbe is kezdtek, a mihazank.hu/lezarasellen címen lehet ehhez csatlakozni.

Frissítés: Dúró Dóra futóbűnözött, majd feljelentette magát

