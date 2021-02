Anyaország :: 2021. február 13. 18:46 ::

Gyurcsány: hazafias kötelezettség beállni a moslékkoalícióba

Gyurcsány Ferenc politikatörténeti jelentőségűnek nevezte az ellenzéki pártok összefogását.

A Demokratikus Koalíció elnöke szombati, online évértékelőjén úgy fogalmazott: az elmúlt esztendőben "a legjobb dolog, ami történt velünk", az az, hogy megszületett "Orbán-rendszerének" hazafias, európai, demokratikus ellenzéke. Hosszú idő kellett, hogy mindenki megértse, Magyarországon régóta nem demokratikus versengés zajlik, hanem alapvetően egy autokratikus, sok tekintetben diktatórikus rendszerrel szemben kell fellépnie egy olyan ellenzéknek, amelynek csak akkor van esélye győzni és "helyreállítani a normalitást", ha közös politikai, választási erőként mutatja meg magát - mondta.



Magyar, hazafi és európai - csak azért így címkézi magát, hogy ezzel is hazudhasson reggel, délben és este

A pártelnök kijelentette: nem egyik vagy másik párt, nem egyik vagy másik politikus teremtette meg ezt az egységet, hanem közösen felismerték a hazafias kötelezettségüket.

A koronavírus-járványról Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy tavaly inkább a vírus állt győzelemre, és ez emberek védekeztek, de most abban reménykedünk és azon dolgozunk, hogy megforduljon a helyzet, és helyre tudjuk állítani szokásos, hétköznapi életünket.

Az emberek leleményesek, így is éltek valahogy tovább, sok minden megy is, de van valami, ami hiányzik: az érintés, a gesztusok, a közelség, az emberi kapcsolatok - fejtegette. Egy év után érezhető, hogy így pokolian nehéz az élet - tette hozzá.

A nemzeti ügyekben őket partnereknek kell kezelni

Kiderült, hogy tényleg nagyon kicsi lett a Föld, az a vírus, ami minden bizonnyal a bolygó másik feléből származik, egy-két hónap alatt itt volt, és ma ott van mindenhol - mondta. Ha a vírus globálisan támad, akkor védekezni is globálisan kell - szögezte le.

Emlékeztetett: sokszor az ellenzék szemére vetik, hogy a vírushelyzetből is politikai vitákat csinál. A politika a közös életünk intézése, és nincs nagyobb közügy, mint egy globális világjárvány - jelentette ki. Ezért szerinte nagyon helyes, ha közéleti vita tárgya az, hogy jól intézik-e a közös dolgainkat azok, akinek ebben kitüntetett felelősségük van.

A pártelnök úgy érvelt: az biztos, hogy ha ez nemzeti ügy, "akkor bennünket partnernek kell kezelni". Egyúttal megjegyezte, szeretnék, ha beavatnák őket a dilemmákba, az elemzésekbe, az adatokba.

A járvány alatt ledőlt egy hamis mítosz, mert sokan azt gondolták, hogy "ezek legalább tudnak kormányozni; na most az derült ki, hogy ezek nem tudnak kormányozni" - fogalmazott. Ennyi csetlést-botlást, megkésett intézkedést, egymásnak ellentmondó nyilatkozatot és lépést még soha nem lehetett látni, mert az ellenfelet most nem a kormány választotta ki, hanem az maga a valóság - mondta. "A magyar kormány szembetalálkozott a valósággal, és a valóság vereséget mért a magyar kormányra" - összegezte véleményét Gyurcsány Ferenc.

Az a felelős magatartás, és a DK mindenkinek azt javasolja, hogy oltassa be magát - jelentette ki a politikus. A tudományos közösségnek - alig pár kivétellel - az egésze azt mondja, hogy sokszorta nagyobb annak a kockázata, ha valaki nem oltatja be magát, mintha beoltatja - mutatott rá.

Az nem politikai kérdés, hogy hol gyártott vakcinát érdemes elfogadni, "ez mindegy" - szögezte le. Arra kérte hallgatóit, hogy olyan vakcinával engedjék magukat beoltatni, amit az európai szakhatóság engedélyezett. Lehet az az orosz vagy a kínai is, ha engedélyezték Európában - nyomatékosította.

A hazaszeretetről és az irgalom hiányáról beszélt a 2004-es népszavazási kampányban már bizonyító szemkilövető

Eközben egy szellemi hatalomátvételi kísérlet zajlik a kormány részéről - közölte. Az egyetemek úgynevezett modellváltása az az egyetemek privatizációja, amelynek során ellenérték nélkül magánkézbe adják a felsőoktatási vagyont "a kormányhoz közelálló emberek részére" - ismertette véleményét. A mai magyar jobboldal szerint a politika alfája és omegája a nemzeti közösség - emelte ki. Ennél több és bonyolultabb a politika, de még ha így is lenne, a nemzeti közösségre való hivatkozás nem jelenthet felmentést mindenfajta bűn alól, mert az nem hazaszeretet, ha valaki lop, fenyegeti a polgártársait. A hazaszeretet nem urizálás, nem az irgalom hiánya. Ezeket a bűnöket, amelyeket rendszerszerűen követnek el, próbálják elpalástolni a hazaszeretet fogalmával - érvelt.

A rendszeres bérmálkozó az egyházaknak is megmondja, mi istentelen

A mai kormánypárt kitűnő emberi és politikai kapcsolatokat ápol a lengyel Jog és Igazságosság párttal, ami Európa talán legdrámaibb abortuszszabályozását vezette be - hívta fel a figyelmet. Ha az ilyen szabályozást támogató keresztény egyházak azzal találkoznak, hogy üresen konganak a templomaik, akkor gondoljanak arra, hogy nem irgalmat gyakorolnak, nem szeretet adnak a híveiknek, hanem "irgalmatlanok és végtelenül dogmatikusak saját - egyébként szerintem istentelen - megfontolásuk fenntartásakor" - mondta Gyurcsány Ferenc.

A pravoszláv egyház nagy barátjaként önmagát bemutató orosz elnök "minden bizonnyal megmérgezteti" mára szimbolikussá váló legfontosabb kihívóját, Alekszej Navalnijt - folytatta gondolatmenetét. Az orosz ellenzéki politikus 11-szer próbált pártot alapítani, de nem sikerült, most pedig megint börtönbe csukták - tette hozzá. Ha a keresztényi szeretet ezt jelenti, akkor "azt gondolom, hogy egyre kevesebben akarnak majd keresztények lenni, és egyre kevésbé lesz vonzó ezzel a jelzővel illetni bárkinek is a politikáját" - fogalmazott.

Biden volt 2020 legnagyobb reménye

Gyurcsány Ferenc szerint reményt is hordozott 2020, a legnagyobb remény Joe Biden győzelme volt az Egyesült Államokban. Nemcsak Donald Trump bukott, hanem azok a fajta politikusok is, akiknek családjába "a mi kormányfőnk is beletartozik". Ezek a nacionalista, elitellenes, populista politikusok visszaszorulóban vannak, ahogy Orbán Viktor is lényegében talajt vesztett Európában - fogalmazott. "Itthon még basáskodik (.), de ma már csak bajkeverő Európában" - tette hozzá a Demokratikus Koalíció elnöke.

(MTI)