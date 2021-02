Anyaország, Videók :: 2021. február 15. 09:25 ::

Nem hazudtolták meg magukat: komcsi punkkal és rabbis viccel búcsúzott az analóg frekvenciától a Klubrádió

Hétfőre virradóra elhallgatott a Klubrádió, legalábbis az eddig használt 92,9-es analóg frekvencián. Nagy tévedés lenne azonban úgy gondolni erre, hogy lehúzta a rolót a rádió - vigasztalja olvasóit az Index.

"Nem történt semmi, csak egy csúnya merénylet, vagy kivégzés, ha úgy tetszik, de a kivégzett életben maradt" – köszöntette a Klubrádió hallgatóit Arató András, a rádió elnöke és többségi tulajdonosa hétfő hajnali 0 óra 3 perckor, immár kizárólag a rádió internetes felületén elindult adásában, melyet az Európai Unió himnuszával, az Örömódával indítottak éjféltől.

Utolsó kegyelemdöfésként, a rádió munkatársainak maguk kellett lekapcsolniuk adásukat az eddig megszokott frekvenciáról, de azonnal indult is az internetes adás, amely online csatornájukon és a YouTube-on érhető el.

Vasárnap este 10 óra és 11 óra 59 percig a Klubrádió Hírszerkesztősége búcsúzott, az utolsó fél órában Arató András kifejezte dühét a helyzet miatt, ostorozta azokat, akik előidézték a rádió frekvenciavesztését. Kifejezte azt a reményét is, hogy a rendszer hamarosan megbukik, és azzal magyarázta analóg adásuk elnémulását, hogy a Fidesz úgy változtatta meg a médiatörvényt, hogy ne lehessen ilyen helyzetben ideiglenes frekvenciához jutni.

Az utolsó másodpercekben Arató visszaszámolásával zárult, majd elnémult az analóg adás. Facebook-közvetítésükben azért még odaszúrtak a kormánynak: Orbán Viktor miniszterelnök kijelentését játszották be.

"Mi sohasem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akik nem értenek egyet velünk" – hangzott el, amit hozzászerkesztett kacarászás követett, majd a stúdióban álldogáló, NER feliratú szájmaszkot viselő munkatárs le is kattintotta az előre odakészített főkapcsolót.

Persze ez is pont annyira bénára sikerült, mint az egész létezésük:

"Hadd szóljon!" – üzenték a rádió főbb munkatársai fél órával éjfél után, leszögezve, hogy folytatódik az antimagyarkodás:

A Klubrádió munkatársai sajátos, egyfajta fordított szilveszteri hangulatban várták az éjfélt vasárnap, hallgatóikat búcsúztatva az analóg frekvencián. Nem győzték hangsúlyozni, hogy ez nem a vég, csak változás, de ahogy Arató András is elismerte, ha csak átmenetileg is, hallgatókat fognak elveszíteni. A Klubrádió és támogatói azonban megtettek mindent, hogy törzshallgatói fel tudjanak készülni az átállásra, még Facebook-csoport is alakult a mai technológiával hadilábon állók segítésére.

Aki hosszabban szeretne gyönyörködni a szomorkodó zsidók látványában, az alábbi videóban megteheti: