Videóösszeállítás az idei kitöréstúra-bűnözésről - Novák feljelenti magát

A kijárási tilalom ellenére sikeresen teljesítettem a 60 km-es, éjszakai kitörés emléktúrát tucatnyi bajtárssal a hétvégén, ezért feljelentem magam a Mi Hazánk által meghirdetett polgári engedetlenségi mozgalom keretében, hogy így tiltakozzak a túlzott lezárások ellen. Észszerűtlen, hogy a több mint tíz éve mindig rendben megtartott, egyéni emlék- és teljesítménytúrát sem volt szabad megrendezni idén, ahogy futni sem lehet este 8 után az „egészségvédelem” jegyében - írja a Mi Hazánk Honvédelmi Kabinetjének elnöke, alább a folytatás.

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom Farkasok alakulatával teljesítettük a hagyományos túrát. Az 1945-ös budai kitörés emlékére, mártír hőseink becsületből, hűségből, kitartásból, önfeláldozásból és hazaszeretetből való példamutatásának elismeréséül február 11-ét a Becsület napjává kell nyilvánítsa az Országgyűlés előbb-utóbb, még ha az erre irányuló képviselői javaslatomat 2013-ban le is szavazta a fideszes többség, ahogy egy történelmi játékfilmmel is adós még a kormányzat ebben a témában is.

Normális esetben az EU is meg kéne emlékezzen arról a magyar-német áldozathozatalról, amelynek köszönhetően a szovjetek nem tudták egész Európát megszállni, hiszen a menetben elfoglalni tervezett fővárosunk ostroma több mint száz napon át tartott (ebből 53 nap teljes bekerítettségben). Nem ítélem el azt a honvédet, aki a kilátástalan küzdelemben dezertálva a túlélést választotta (nemzetünknek így is sok vérvesztesége volt), de tisztelet illeti azokat a hősöket, mártírokat is, akik életüket adták a haza védelmében.

Sajnos egyedüli pártként a Mi Hazánk vállalja fel az emlékezést, nincs ehhez bátorság a kormányzatban és a Honvédségben sem, pedig ha a doni hősökre már nem tiltott dolog emlékezni, akkor az ugyanúgy a németek oldalán, de honvédő harcban, hazánk területén elesett hősökre pláne lehetne.

Dicsőség a hősöknek!

