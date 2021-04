Anyaország :: 2021. április 17. 14:45 ::

Novák: az unió után is van élet - 2030-ra készen kell állnunk a kilépésre

A legnagyobb német ellenzéki párt, az AfD döntését üdvözli a Mi Hazánk az EU-ból való kilépés és egy új európai gazdasági és érdekközösség megalapítása ügyében - írja Hundub-oldalán Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke. Alább a folytatás.

Magyarországon sajnos a Mi Hazánk az egyetlen párt, mely népszavazást tartana az uniós tagságunkról. Az Európai Egyesült Államok felé haladó EU helyett a nemzetek Európája jelenti a Mi Hazánk Mozgalom külpolitikai programjának alapját.

Orbán Viktor tavaly végre Dúró Dóra egy azonnali kérdésére válaszul az Országgyűlésben elárulta az EU-tagságunk mérlegét: Magyarország éves szinten nettó 4,1 milliárd eurót kap az Uniótól, a hazánkban tevékenykedő külföldi cégek viszont 6 milliárd eurót visznek ki évente az országból. Hazánk tehát az EU nettó ráfizetője. Mindezek után érthetetlen, hogy Orbán Viktor nem támogatja a népszavazást az EU-kilépésről, melyet a hatályos Alaptörvény jelenleg sajnos tilt. Ezért elsőként módosítani kellene az Alaptörvényt, hogy az EU-ba történt belépéshez hasonlóan a keserű tapasztalatok után a kilépésről is népszavazáson dönthessen a magyar társadalom.

Ugyanis az Európai Unióhoz való csatlakozásunk óta eltelt 17 év elegendő ahhoz, hogy mérleget készítsünk. A Mi Hazánk Mozgalom szerint már a csatlakoztatást megelőző népszavazási kampány is félrevezető volt, hiszen csak az előnyöket mutatta be, a negatívumokról alig lehetett hallani.

Azóta még közelebb kerültünk az Európai Egyesült Államokhoz, a nemzetek önrendelkezésének felszámolását célzó unió birodalmi törekvései egyre erősebbek, a brüsszeli bürokraták már mindenbe beleszólnak, miközben nem teljesültek a mézes-mázos ígéretek, amikkel kecsegtettek minket. Az árak lényegében kiegyenlítődtek, de a bérek nem. Thomas Piketty, a híres francia közgazdász kiszámolta azt is, hogy a multicégeken keresztül több profit megy ki Magyarországról nyugatra, mint amennyi uniós támogatás visszajön.

Érdekes, hogy 2006-ban valahogy nem aggódtak a jogállamért sem, most viszont már ránk akarják kényszeríteni a migránsok tömeges befogadását és az LMBTQ-lobbi követeléseit is. Ki tudja, mire vetemednek még a jövőben, a nekünk jogosan járó pénzek elvonásával is zsarolva. Fel kell tehát tennünk a kérdést: Magyarországnak feltétlenül, minden körülmények között az EU tagjának kell-e lennie? Bár a Mi Hazánk Mozgalom szerint nem lehet egyik napról, sőt egyik évről a másikra kilépni, de el kell készíteni az EU-csatlakoztatásunk mérlegét, számba kell venni az egyéb lehetőségeket, hogy mi a legjobb alternatíva. Az unión kívül is van élet, és az unió megszűnése után is lesz. A Mi Hazánk Mozgalom szerint 2030-ra készen kell állnunk a kilépésre.