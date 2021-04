Anyaország, Elcsatolt részek :: 2021. április 20. 09:51 ::

Zelenszkij Kijevbe hívta Orbánt, hogy álljon ki nemzetrészünk elnyomói mellett - Moszkvával szemben

Orbán Viktort és feleségét, Lévai Anikót, Áder János köztársasági elnököt, valamint házastársát, Herczegh Anitát is meghívta Volodimir Olekszandrovics Zelenszkij ukrán elnök: vegyenek részt augusztusban az ukrán függetlenség 30. évfordulóján szervezett nagyszabású ünnepségen – írta a Népszava megkeresésére a budapesti ukrán nagykövetség.

Az augusztus 23-24-én Kijevbe tervezett rendezvénysorozat nem egy szokványos protokoll-esemény lesz. Egyrészt ez lesz az első kerek évforduló a Krím félsziget és Kelet-Ukrajna 2014-es orosz "megszállása" óta, ami miatt várhatóan komoly érdeklődés kíséri majd az ünnepséget. Másrészt Zelenszkij elnök – nyilván kihasználva a helyzetből adódó lehetőségeket – a megemlékezések mellett egy Krím Platform nevű csúcstalálkozót is szervez majd, a Politico brüsszeli hetilap szerint azért, hogy Oroszország felé demonstrálja: "a nemzetközi közösség szilárdan kiáll Ukrajna területi integritása mellett és nem ismeri el a félsziget bekebelezését".

Éppen ez adja az egész esemény politikai pikantériáját is, ami miatt már lezajlott egy kisebb diplomáciai botrány: Zelenszkij ugyanis Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét és Charles Michelt, az Európai Tanács vezetőjét szintén meghívta, ám az előbbi "sűrű programjára hivatkozva" elutasította a részvételt, ráadásul az erről szóló levelet "csak" kabinetfőnöke írta alá. Mint a Politico megjegyzi, valószínűtlen, hogy egy uniós vezetőnek már most ilyen sok előre leszervezett augusztus végi programja lenne. Charles Michel viszont úgy nyilatkozott, akár a szabadságát is megszakítja, hogy Kijevbe utazhasson, mert szeretné demonstrálni támogatását.

Kérdés, hogy a szoros magyar-orosz kapcsolatokat szem előtt tartó Orbán Viktor, esetleg Áder János elfogadja-e majd Zelenszkij meghívását. Főleg a miniszterelnök szempontjából lesz érdekes a válasz, mivel Orbán Zelenszkij megválasztása óta már többször nyilvánosan is beszélt róla, hogy - többek között a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetét rendezendő - szeretne találkozni ukrán partnerével, de ez máig nem történt meg, írja a Népszava. Egy "a magyar-orosz kapcsolatokra rálátó forrásuk" mindenesetre valószínűtlennek tartja, hogy Orbán elmenjen a Krím Patformra, szerinte "vagy mindkét magyar vezető kimenti magát valahogy, vagy kiszervezik az ügyet Ádernek, mivel az ő személyének nincs politikai súlya, és ezt tudják Moszkvában is".

Az ukrán nagykövetség tájékoztatása szerint a többi V4-es országba is hasonló meghívókat küldtek. Ungár Péter LMP-s országgyűlési képviselő az ügyben írásbeli kérdést nyújtott be a kormánynak.

