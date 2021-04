Anyaország, Cigánybűnözés :: 2021. április 21. 21:50 ::

Az encsi lincselési kísérlet ügyében sem vitte túlzásba a szigort a tisztelt bíróság

Az Encsi Járásbíróság szabadságvesztésre ítélte az Encs-fügödi lincselésként ismertté vált büntetőügy két vádlottját, írja a Boon.

A bíróság által megállapított tények szerint a vádlottak 2018. október 6-án Encs Fügöd városrészén egy családi rendezvényen vettek részt és italoztak. A sértett nő ugyanezen a délutánon autóval közlekedett a településen, amikor az úttest szélén parkoló autó takarásából elé szaladt az egyik vádlott kislánya. A sértett hirtelen manővere ellenére sem tudta elkerülni az ütközést és a gyermeket elütötte. A sértett azonnal kiszállt és segítséget kért. A balesetet észlelve többen kiszaladtak a környező házakból és a sérült gyermeket bevitték egy udvarra. Ekkor érkezett a helyszínre az egyik vádlott, aki azonnal a sértettre támadt: lendületből előbb ököllel arcon ütötte, majd a testére is több ütést mért, melyek közül egyik a nő vállát érte. Néhányan a sértett védelmére keltek és próbálták a vádlottat távoltartani, aki ekkor a sértett autóját kezdte rugdosni, majd a gépkocsi hátsó ablakát egy betondarabbal bedobta. A férfi a kiérkező mentők, rendőrök jelenléte ellenére sem hagyott fel viselkedésével, sőt a mentőautót és a rendőrök szolgálati járműveit is ütötte.

Közben a gyermek apja, a másik vádlott is odarohant a sértetthez és megfenyegette, ha meghal a kislány, akkor megöli, majd a ruháját rángatta és közben többször megütötte a nőt. Később a sértett helyszínre érkező egyik családtagjára is rátámadt, torkon vágta és lökdöste őt, miközben a vádlottak folyamatosan megöléssel és házának felgyújtásával fenyegették a sértettet. Az eseményeknek végül a kiérkező rendőri egységek vetettek véget és biztosították a helyszínt. A bántalmazás miatt a sértett egyik foga kitört, a homlokán, az orr tájékán és a testén is számos zúzódást szenvedett; a védelmére kelt hozzátartozója is megsérült, sérülése nyolc napon belül gyógyult.

A bíróság a vádlottakat testi sértés, rongálás és garázdaság miatt mondta ki bűnösnek. A balesettel érintett gyermek apját 3 év, a másik vádlottat 4 év szabadságvesztésre ítélte. Az ítélet nem jogerős, az ügyész a büntetés súlyosítása végett, a vádlottak és a védők felmentés, illetve a büntetés enyhítése érdekében fellebbeztek...

