Anyaország, Koronavírus :: 2021. április 22. 11:14 ::

Gulyás: szombaton nyithatnak a teraszok

Csütörtökön is megtartotta szokásos sajtótájékoztatóját Gulyás Gergely és Szentkirályi Alexandra. A kormányinfót a szokásosnál nagyobb várakozás előzte meg, hiszen a napokban érhetjük el a 3,5 millió beoltottat, a kormány pedig ehhez a számhoz kötötte a fokozatos enyhítés következő lépést, a teraszok megnyitását.

Közben a halottak számában nem, de a kórházban ápoltak, a lélegeztetőgépen lévők és a napi új esetek számában is enyhe csökkenés figyelhető meg az előző hetekhez képest.

Valószínűleg pénteken elérjük a 3,5 milliós számot – mondta Gulyás, hozzátéve hogy másnap nyithatnak a teraszok. Ezt feltehetően a belügyminiszter fogja megállapítani, bejelenteni.

A következő egy hétben egymillió kínai vakcina érkezik, áprilisban 600 ezerrel többet kapunk, mint a szerződés szerint – derült ki a miniszter szavaiból, aki elmondta: hamar meglehet a négymilliomodik beoltott, és aztán kis idő múlva a 4,5 milliós számot is elérhetjük.

„200 ezer első orosz oltás is érkezik, és a Pfizer vakcinákból is több mint 300 ezer érkezhet” – mondta Gulyás. „A beérkezett vakcinákat a lehető leggyorsabban szeretnék eloltani” – tette hozzá. Jó esélyünk van arra, hogy a jövő héten a 4 milliós határt átlépjük. Aki most regisztrál, az egy-két héten belül be lehet oltva – tette hozzá. Mindenkit arra biztatott, hogy regisztráljon. Szerinte 6 milliós oltotti szám kell a nyájimmunitás eléréshez.

A miniszter szólt arról is, hogy már 4,6 millió azok száma, akik megkapták az oltást, vagy a jövőben megkapják. Közölte, hogy tesztjelleggel működik az online oltási regisztráció. „Az óvodások 60, míg az iskolások 75 százaléka élt a jelenléti oktatással, napról napra növekedhet az arányuk. Nagyon sokan voltak, főleg az ellenzék, akik bizonytalanságot akartak kelteni” – mondta Gulyás.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, hogy a 2021-es költségvetés módosítása, illetve a 2022-es költségvetés is az újraindítás költségvetése lesz. 6000 milliárd forintot különített el a kormány a gazdaság újraindítására – tette hozzá. Vannak bíztató jelek: 66 ezerrel dolgoztak többen márciusban, mint februárban. Közel van a cél, hogy ugyanannyi munkahely legyen, mint a járvány előtt – derült ki a szavaiból.

Bár valószínűleg, ha az oltások beadásának üteme így halad, már májusban megnyílhatnak a vendéglátóhelyek belső terei, májusra is jár a vendéglátóhelyeknek a bértámogatás. „Eddig 72,1 milliárdnyi támogatást ítéltek meg, és 71,6 milliárdot fizettek ki bértámogatásra” – tette hozzá Gulyás Gergely.

„A veszélyhelyzet meghosszabbítására azért van szükség, mert a járvány még nem ért véget. Ez a meghosszabbítás azt szolgálja, hogy az ország cselekvőképessége biztosított legyen. A veszélyhelyzet véghatárideje az Országgyűlés őszi ülésszakának kezdetéhez számított 15. nap” – mondta Gulyás. Továbbra sem tudtunk politikai egységet létrehozni a védekezés területén, az nem politikia teljesítmény, hogy a védekezés időszakában álhírekkel és kamuvideókkal akarják lejáratni az egészségügyet – mondta Gulyás. „A baloldal hagyjon fel az oltásellenességgel!” – szólította fel az ellenzéki pártokat.

(Mandiner)