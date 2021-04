Anyaország :: 2021. április 22. 12:30 ::

HVIM: ne visszavonják, hanem szigorítsák a külföldi-ügynökszervezetekről szóló törvényt!

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom megdöbbenve áll a hír előtt, miszerint a "civil szervezetekről" szóló, 2017. évi, LXXVI. törvényt visszavonnák. Véleményünk szerint nem visszavonni kellene ezt a törvényt, hanem szigorítani - írják közleményükben, alább a folytatás.

A jogszabályban megfogalmazott indoklás érvénye továbbra is fennáll, miszerint a külföldről támogatott szervezetek jelentős nemzetbiztonsági kockázatot jelenthetnek, és külföldi befolyás eszközéül szolgálhatnak. A törvény eddig is túl gyenge és megengedő volt, amit ráadásul be sem tartottak az érintett szervezetek, így elfogadhatatlannak tartjuk, hogy nem a jogszabálysértő szervezetek szankcionálása történik meg, hanem a törvényi alap megszüntetése. Különösnek tartjuk továbbá, hogy miután több ügynök- és LMBTQP-szervezet esetében rámutattunk – majd ügyészségi feljelentéssel is éltünk –, hogy nem tartják be a törvényi előírásokat, a kormány szinte azonnal bejelentette, hogy visszavonja a 2017-ben hozott jogszabályt, ahelyett, hogy intézkednének a felforgató szervezetekkel szemben. Vagy talán az USA új elnökének nyomásgyakorlására az igazi döntéshozatalt végző Amerikai Egyesült Államok Budapesti Nagykövetsége áll a dolog hátterében?

Álláspontunk szerint a külföldi ügynökszervezeteket nem arra kellene kötelezni, hogy tüntessék fel a sajtótermékeiken, médiatartalmaikban, hogy "külföldről támogatott szervezet" által készült az adott tartalom, hanem meg kellene szakítani velük mindennemű állami szintű kapcsolatot. Semmiféle "szakmai" protokollt, bírói, ügyészi ajánlásokat, rendőrségi és oktatási érzékenyítéseket ne tarthassanak, ne lehessenek közhasznúak (hiszen fogalmilag kizárt, hogy ha egy szervezet nemzetbiztonsági kockázatot jelent, akkor egyben közhasznú is), és ne egyeztessenek velük a magyar minisztériumok, mert ezekre sajnos mind akad példa jelenleg. Azt látjuk, hogy több szervezet esetében is (például Háttér Társaság, TASZ stb.) kimutatható az állami szervekkel való együttműködés, amit elfogadhatatlannak tartunk!

Sajnálatos, hogy először gyakorlatilag csak a szavak szintjén harcolt a Fidesz a külföldi érdekeket képviselő ügynökszervezetekkel szemben, most pedig már szavak szintjén sem, hiszen vélhetően külföldi nyomásra visszavonulót fúj. Követeljük, hogy a mindenkori magyar kormány akadályozza meg a külföldről finanszírozott, társadalomromboló szervezetek lobbitevékenységét!

Kelt.: Székesfehérvár, 2021. 4. 22.

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom vezetősége