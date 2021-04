Anyaország, Koronavírus :: 2021. április 26. 10:30 ::

A kormány közzétette a "négymilliós" újraindítás lépéseit - szinte mindent védettségi igazolványhoz kötnek

Véglegesítette a kormány azokat az új szabályokat tartalmazó rendeleteket, amelyek azután lépnek érvénybe, hogy a koronavírus ellen beoltottak száma eléri a négymilliót.



A kormany.hu oldalra hétfőn feltöltött közlemény szerint a magyar oltási program európai összehasonlításban is kiemelkedően eredményes. "Ez lehetővé teszi, hogy újabb lépéseket tegyünk a mindennapi élet és a gazdaság újraindítása érdekében" - írták. Hozzátették: amikor a beoltottak száma eléri a 4 milliót, új intézkedések lépnek életbe, amelyek jelentős része védettséghez - védettségi igazolványhoz - kötött.

"A védettségi igazolvány használatáról a magyar emberek döntöttek az újraindításról szóló online konzultáció során": a kitöltők 65 százaléka támogatta, hogy a védettek felmentést kapjanak egyes korlátozások alól - tudatták.

Az új szabályok:

a kijárási tilalom kezdete este 11 óráról éjfélre módosul;

az üzletekben este 11 óráig lehet vásárolni;

akiknek védettségi igazolványuk van, este 11 óráig a vendéglátóhelyek belső terében is tartózkodhatnak és szállodába is mehetnek, ezekre a helyekre gyermekeiket is magukkal vihetik;

a novemberben bezárt szabadidős létesítményeket védettségi igazolvánnyal újra lehet látogatni, ezek közé tartoznak például az állatkertek, a vadasparkok, a múzeumok, a színházak, a mozik és a könyvtárak is;

edzőterembe, uszodába, jégpályára ezentúl csak a védettek, valamint a versenyszerűen sportoló 18 év alattiak mehetnek;

a védettek és a felügyeletük alatt álló kiskorúak este 11 óráig a sportrendezvényeket is látogathatják, a védetteknek és a felügyeletük alatt álló kiskorúaknak nem kell maszkot viselniük a sport- és kulturális rendezvényeken.

A koronavírus elleni védettség igazolása a védettségi igazolvány bemutatásával történik, a védettség tényének ellenőrzése pedig a helyiség üzemeltetőjének, a szolgáltatás nyújtójának a feladata. Amennyiben az üzemeltető, szolgáltató ennek nem tesz eleget, 100 ezer és 1 millió forint közötti bírsággal, vagy akár egyéves bezárással is sújtható - ismertették.

Közölték: mivel a járvány továbbra is jelen van, a fokozatos újraindítás mellett is fenn kell tartani bizonyos biztonsági intézkedéseket. Így egyes helyszíneken a védettséget nem szerzett dolgozóknak továbbra is maszkot kell hordaniuk, valamint fennmaradnak a magán- és családi rendezvényekkel kapcsolatban novemberben elrendelt korlátozások.

A közterületen, a tömegközlekedési eszközökön, boltokban - azokon a helyeken, ahol nem csak beoltott vagy a fertőzésen átesettek tartózkodhatnak - továbbra is kötelező a maszkhasználat, továbbá kerülendő a csoportosulás és a gyülekezés - írták, kiemelve: ez a még be nem oltott állampolgárok védelmét szolgálja.

Hozzátették: az oltási program előrehaladtával további döntések születhetnek majd az élet újraindításáért.

A kormány köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki az oltási programban való részvétellel és a védelmi szabályok betartásával részt vesz a járvány elleni összefogásban.

Frissítés: Mi Hazánk: négymillió oltott esetében sem engedhető meg a diszkrimináció

Diszkriminatívnak és igazságtalannak tartja a Mi Hazánk, hogy bizonyos szolgáltatásokat csak oltási igazolvánnyal lehet igénybe venni, ezért tiltakozunk ez ellen! Ez korlátozza az emberek szabadságát, és különösen igazságtalan már akkor bevezetni, amikor még azok közül sem volt mindenkinek lehetősége megkapni az oltást, akik egyáltalán szeretnék.

Minden veszélyeztetettnek lehetősége van arra, hogy a nyár előtt beoltsák, így aki fél a vírus kockázatától, magát beoltathatja, de aki úgy dönt, hogy nem él ezzel a lehetőséggel, álláspontunk szerint semmilyen hátrányos megkülönböztetéssel nem sújtható.

Ráadásul azért is észszerűtlen ez a korlátozás, mert azt sem tudni, hogy a jelenlegi oltások a mutánsokkal szemben milyen védelmet fognak tudni biztosítani.

A turisztikai és a vendéglátó szektor így is a haláltusáját vívja, további óriási visszaesést jelent nekik, ha az eddigi 10 millió helyett csak 4 millió emberre számíthatnak - írja közleményében Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese.