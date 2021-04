Anyaország, Koronavírus :: 2021. április 26. 19:36 ::

Orbán nagyon megjárta: Jakab mutatott neki egy piros lapot

Jakab Péter azonnali kérdésében rögtön gyávasággal vádolta Orbán Viktort: "Még egy ilyen gyáva alakot, mint Ön, nem láttam. Férfi maga egyáltalán, vagy egy gyerek, aki, ha rosszat csinál, másra keni az egészet?"

A Jobbik elnökétől ezen a ponton pár másodpercre elvették a szót, személyes sértésre hivatkozva. A politikus emlékeztetett a kormány korábbi ígéretére: a védekezés sikerességét emberéletekben mérik, a koronavírus halottjainak száma pedig már 26 ezer felett jár. Jakab Péter szerint itt lenne az ideje, hogy a kormányfő vállalja a felelősséget és ne másra mutogasson, "Brüsszel a hibás, Soros a hibás, az ellenzék a hibás, én vagyok a hibás, itt mindenki hibás, épp csak ön nem" – mondta.

"Lehet jobban járnánk, ha Ön lenne a szövetségi kapitány, de azzal vert meg minket a Jóisten, hogy kormányfő lett, és amíg az marad, ez az ország mindig veszteni fog."

Orbán Viktor válaszában ismertette a járványügyi adatokat és az oltási program állását, valamint hangsúlyozta, hogy a halál komoly dolog, ezért kellő komolysággal kell róla beszélni. "A Jobbik frakcióvezetője faragatlan és nyegle módon beszél, ezt a beszédmódot mi visszautasítjuk. A halottjainkat megsiratjuk, a végtisztességet megadjuk, és imádkozunk értük."

"Ön megbukott, hogy mondjam, hogy megértse?" – kérdezte viszontválaszában Jakab Péter, aki ezután felmutatott egy piros lapot a miniszterelnöknek. "Jövőre mehet vele az öltözőbe, lesz rajta rács is."

Orbán Viktor reakciójában közölte, hogy az ellenzék oltásellenes, és igazságtalanul támadja az egészségügyet, ezért pedig felelősség terheli őket. "Önök oltásellenesek, lebeszélik az embereket az oltás felvételéről, és ha azok az emberek esetleg ebbe belehalnak, azoknak az embereknek az életéért Önök viselik a felelősséget. Az oltásellenesek, vagyis az Önök lelkén is emberéletek száradnak."



Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Vadai és a magyarok egészsége

Vadai Ágnes, a DK frakcióvezető-helyettese azt olvasta az azonnali kérdések órájában Orbán Viktor fejére, hogy a Kossuth rádió április 23-i interjújában egy "vidám, kacarászós miniszterelnököt" lehetett hallani, aki "arról értekezett, hogyan fog sört inni egy teraszon", miközben lakosságarányosan Magyarországon halnak meg a legtöbben a koronavírus miatt.

A DK-s politikus szerint még mindig nem lehet tudni, hányan haltak meg, mert nem kaptak megfelelő egészségügyi ellátást, illetve azt sem lehet látni, hogy mi a kormány poszt-covid-stratégiája. "Értem én, hogy Ön jól akarta magát érezni ott a Kossuth rádióban egy közpénzből fizetett mikrofonállvánnyal, de a jó Isten áldja már meg miniszterelnök úr, nincs mit ünnepelni" – jelentette ki Vadai Ágnes. Azt is hozzátette, mindig is Orbán Viktor csinált a halottak számából versenyt, hiszen korábban arról beszélt, hogy a védekezés sikerességét a megmentett életek számában lehet mérni.

"Árulja el legyen szíves nekünk, hogy ki az Ön egészségügyi minisztere, akinek most le kell mondania? Ha Ön az, nekünk az is jó" – fogalmazott Vadai Ágnes. Azt is mondta, hogy a miniszterelnök összevissza "hazudozik", és jobb lett volna, ha inkább a parlament helyett az idejét a Karmelita kolostor erkélyén tölti, és nem megy be a parlamentbe. A DK-s politikus megjegyezte: "nem bízunk és nem hiszünk Önnek, hiszen látható, hogy Önnek a foci, meg a foci-Eb sokkal fontosabb, mint a magyaroknak az egészsége."

Orbán Viktor arról tájékoztatta a DK-s politikust: a kormány minden napját azzal tölti, hogy magyar emberek életét mentse meg, illetve, hogy az egészségügy működjön, legyen vakcina és be lehessen oltani az embereket. "Minden gondolatunkat és percünket ez kötötte le" – tette hozzá.

A miniszterelnök szerint az átoltottsági arány is azt mutatja, hogy Magyarország ezzel a feladattal jól birkózott meg, hiszen Európában az élen vagyunk. Eközben a kormánynak meg kellett küzdenie az ellenzékkel, "mert egyfolytában akadályozták a védekezést".

Kamuvideókat készítettek, hazudoztak, hamisították és megpróbálták aláásni az egészségügybe vetett bizalmat – jelentette ki Orbán Viktor, visszautasítva Vadai vádjait, ugyanis "a magyar egészségügy ellátja a betegeket": a legjobb orvosaink, ápolóink, mentőorvosaink vannak, és kiválóan teljesítenek, "mindenkinek megmentik az életét, akinek egyáltalán megmenthető az élete", ezért pedig elismeréssel tartozunk nekik, nem pedig vádaskodással.

Alapítványi pénzek és meghamisított járványadatok

Schmuck Erzsébet, az LMP társelnöke arról kérdezte a kormányfőt, hogy a nemzet még megmaradt vagyonát miért játssza át a kormány a vagyonkezelő alapítványoknak. Egyenesen arcátlannak nevezte, hogy a jövő nemzedékére keresztelt alapítványnak szánt juttatásokkal tüntetnek el állami vagyont. És végezetül feltette a kérdést, hogy Orbán Viktor hajlandó-e megakadályozni a nemzeti vagyon "lenyúlását".

A miniszterelnök azzal válaszolt, hogy éppen a kormány szerezte vissza a nevezett közvagyont, amit a képviselő asszony jelenlegi szövetségesei adtak el korábban. Orbán Viktor szerint Schmuck Erzsébet felszólalásában tévedést állított. Majd megerősítette, hogy az egyetemeket nem adják magánkézbe, hanem gazdálkodásuk támogatásához kapnak forrásokat.

A Párbeszéd frakcióvezetője, Szabó Tímea azt mondta, hogy a kormány meghamisította a járvánnyal kapcsolatos statisztikákat, amiket Karikó Katalin kutatónak kellett helyretennie. Majd feltette a kérdést a Orbán Viktornak, hogy ki vállalja a felelősséget a kormányban, amiért ilyen rosszul teljesítettünk a járvány elleni védekezésben.

A miniszterelnök válaszában ismét azt mondta, hogy az oltásellenes ellenzék megint valótlanságokat állít. A kormányzat minden erejével a szükséges mennyiségű vakcina beszerzésén dolgozik, hogy azt az igényeknek megfelelően elosztva mielőbb, minél több embernek be lehessen adni.

(Index nyomán)